Прямой эфир

Глава Евросовета поддержал идею создать Европейское политическое сообщество

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в ЕС, включая Украину, Грузию и Молдавию.

Невозможное членство: Грузия опять захотела в Европу
Готов ли Брюссель предоставить членство Тбилиси

«По моему убеждению, мы должны дать этому географическому пространству (Украина, Грузия, Молдавия, Западные Балканы, Турция. — Ред.) политическую реальность, и я считаю, что мы должны сделать это немедленно. Я хочу быть предельно точным: эта инициатива не нацелена заменить процесс расширения или стать очередным извинением за бездействие. Но это также и не гарантия тем, кто в нем будет участвовать, что он станет членом ЕС», — сказал он, выступая на заседании Европейского социального и экономического комитета.

По словам Мишеля, этот проект может быть очень полезен ЕС и его партнерам, которые желают присоединиться к организации, поскольку он позволяет немедленно усилить политические отношения.

Мишель призвал создать такое Европейское политическое сообщество «с целью углубления сотрудничества для достижения общих целей, мира, стабильности, безопасности на нашем континенте».

Ранее, 9 мая, Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. Он призвал к созданию нового Европейского политического сообщества, которое смогло бы принять Украину в свои ряды.

Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022