Глава Евросовета поддержал идею создать Европейское политическое сообщество

Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в ЕС, включая Украину, Грузию и Молдавию.

«По моему убеждению, мы должны дать этому географическому пространству (Украина, Грузия, Молдавия, Западные Балканы, Турция. — Ред.) политическую реальность, и я считаю, что мы должны сделать это немедленно. Я хочу быть предельно точным: эта инициатива не нацелена заменить процесс расширения или стать очередным извинением за бездействие. Но это также и не гарантия тем, кто в нем будет участвовать, что он станет членом ЕС», — сказал он, выступая на заседании Европейского социального и экономического комитета.

По словам Мишеля, этот проект может быть очень полезен ЕС и его партнерам, которые желают присоединиться к организации, поскольку он позволяет немедленно усилить политические отношения.

Мишель призвал создать такое Европейское политическое сообщество «с целью углубления сотрудничества для достижения общих целей, мира, стабильности, безопасности на нашем континенте».

Ранее, 9 мая, Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. Он призвал к созданию нового Европейского политического сообщества, которое смогло бы принять Украину в свои ряды.

Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.