Невозможное членство: Грузия опять захотела в Европу

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили отправился с рабочим визитом в Брюссель, где он пробудет до 18 мая. Главная тема встречи — обсуждение опросника, который Тбилиси заполнил для получения страной статуса кандидата на членство в Европейский союз. Как сейчас развиваются отношения Грузии с ЕС, учитывая, что полгода назад они достигли низшей точки, разбирались «Известия».

До встречи в Брюсселе

Министр иностранных дел Грузии 16–18 мая посетит столицу Евросоюза с рабочим визитом, где встретится с главами МИД стран — членов ЕС. На переговорах стороны планируют обсудить вопросы европейской интеграции, ситуацию с безопасностью в регионе, а также заполненный Тбилиси опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Невозможное членство Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK

Как раз накануне Грузия передала в Брюссель вторую часть документа. Первую часть, состоящую из 33 глав и порядка 2,3 тыс. вопросов, грузинские власти направили в начале мая. Теперь Еврокомиссия должна подготовить оценочный отчет и передать его в Совет Европы. К концу июня ожидается окончательное решение по возможному вступлению Грузии в Евросоюз .

Подводные камни

До этого казалось, что отношения Брюсселя развивались по нарастающей. В июне 2014 года Тбилиси и ЕС подписали соглашение об ассоциации, включающее в себя договоренности об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, через три года граждане страны получили право без виз ездить в страны Шенгенской зоны сроком на 90 дней для туристических, деловых и гостевых целей.

Однако осенью прошлого года после ареста бывшего президента Михаила Саакашвили стало понятно, что не всё так гладко.

Грузинские власти понимают: освобождение политика привело бы к дестабилизации ситуации в стране, депортировать его за границу нет оснований, а выполнение требований оппозиции и вовсе могут расценить как проявление слабости. Пока в Тбилиси отвергают ультиматумы и продолжают придерживаться жесткой линии.

Невозможное членство Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Для Евросоюза довольно неожиданным стал отказ министра юстиции Грузии Рати Брегадзе устроить встречу с Саакашвили влиятельному члену Европарламента Анне Фотыга, которая прилетела на три дни для того, чтобы увидеть заключенного под стражу политика. До этого Грузия не отказывала членам Европейского парламента во встрече с заключенными.

Впоследствии на пресс-конференции евродепутат мягко дала понять, что в Брюсселе это так просто не оставят. Вскоре после этого из европейских столиц посыпалась критика в адрес грузинских властей. Так, экс-президент Эстонии Томас Ильвес посчитал, что « Грузия вступила на проторенный путь деспотических правлений Центральной Азии», которым «безынтересны западные и европейские правила ». Он добавил, что не видит необходимости и в присутствии ЕС в Грузии.

А европарламентарий Раса Юкнявичене назвала отказ в посещении Саакашвили «омерзительным поступком грузинских властей».

В Тбилиси не стали идти на попятную и опубликовали письмо, в котором раскритиковали поддерживающих Саакашвили евродепутатов, обвинив их в лоббировании оппозиционного движения.

Глава правящей партии Ираклий Кобахидзе выдвинул ультиматум: либо в ЕС признают, что Грузия — суверенное государство со своей правовой системой, либо будут считаться «пособниками террористов».

Всё хорошо, но есть но

В феврале в столице Евросоюза прошло очередное заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС–Грузия — она следит за тем, как выполняется соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом.

Действия Тбилиси оценили довольно положительно, что разозлило местную оппозицию. Так, Брюссель похвалил принятие закона о правах людей с ограниченными возможностями и введение обязательных гендерных квот для того, чтобы как можно больше женщин были представлены в политике.

Евросоюз пообещал и дальше помогать Тбилиси деньгами, подчеркнув при этом, что зависеть это будет от того, как Грузия будет дальше выполнять достигнутые договоренности, в частности речь идет о соблюдении верховенства закона и независимости судебной системы.

Невозможное членство Голосование на парламентских выборах в Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Брюссель критикует ситуацию с ЛГБТ-сообществом в Грузии. В заявлении Евросоюза говорится, что несмотря на то, что все формы дискриминации законодательно запрещены в стране, положение секс-меньшинств по-прежнему непростое . В качестве примера приводят ситуацию лета прошлого года, когда из-за акции радикалов в стране отменили «Марш достоинства». Тогда пострадали десятки человек, включая сотрудников СМИ.

Помимо этого, в Брюсселе недовольны тем, как Грузия провела парламентские выборы 2020 года, а также выборы в органы местного самоуправления, прошедшие в 2021 году . Изначально планировалось проведение голосования по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, однако конституционные поправки так и не внесли — парламент проголосовал против изменений.

Судебная система страны также подвергалась критике. В Брюсселе были недовольны неоднозначным назначением судей Верховного суда, а также упразднением Службы государственного инспектора.

«Не всё из Брюсселя надо внедрять»

На этот раз визит главы МИД Ильи Дарчиашвили в Брюссель проходит на фоне новости из Тбилиси, где адвокат бывшего лидера страны, гендиректор телеканала «Мтавари архи» Николоз Гварамия получил 3,5 года тюрьмы. Его признали виновным в злоупотреблениях и присвоении крупных сумм денег.

Его защитник Димитри Садзаглишвили заявил, что в «демократических государствах не преследуют директоров критических СМИ за инакомыслие». «Налицо факт, что все неугодные грузинским властям преследуются в этой стране». Адвокат также считает, что арест Гварамии серьезно уменьшит шансы Тбилиси на вступление в ЕС.

Востоковед, кандидат политических наук Лариса Алексанян в беседе с «Известиями» отмечает, что интеграция в евроатлантические структуры — внешнеполитический приоритет Грузии .

Невозможное членство Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Этот цивилизационный выбор страны поддерживают и власти, и оппозиция. Тбилиси на протяжении многих лет прикладывал немало сил для укрепления отношений с Брюсселем и достижения успехов на пути интеграции в ЕС. Грузинское общество также выступает за этот процесс и неслучайно, что после подписания соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году и отмены виз для граждан Грузии с марта 2017-го в грузинском обществе начался период эйфории о скором полноправном членстве в эту структуру. Однако ожидания Грузии и намерения Европы сильно отличаются. Членство Грузии в ЕС в обозримом будущем представляется маловероятным и не соответствует реальности, — пояснила политолог.

По мнению эксперта, существует ряд причин, препятствующих этому процессу.

— В первую очередь это объясняется сложной социально-экономической ситуацией в стране, что выражается в высоком уровне бедности и безработицы. Кроме того, Грузия сталкивается с политической турбулентностью, которая обусловлена кризисом партийно-политической системы. С 2018 года Грузия находится в постоянном внутриполитическом кризисе, а легитимность правящей партии находится на низком уровне, что негативно влияет на отношения между Тбилиси и Брюсселем. В целом Грузия не удовлетворяет демократическим и социально-экономическим стандартам ЕС. Помимо этого, у Грузии есть неразрешенные территориальные проблемы. Кроме того, Тбилиси не присоединился к антироссийским экономическим и финансовым санкциям. Экспорт Грузии ориентирован на страны СНГ, и Россия является вторым крупным торговым партнером этой страны после Турции , — полагает Алексанян.

Политолог Арчил Сихарулидзе отмечает в разговоре с «Известиями», что отношения между Тбилиси и ЕС находятся на том же уровне, что и последние 9 лет.