Союз опасения: станет ли Грузия кандидатом в члены ЕС к 2030 году

ЕС признает европейские устремления трех своих ассоциированных членов — Грузии, Молдавии и Украины: как заявили «Известиям» в Еврокомиссии, существующие соглашения с этими странами говорят о том, что стороны привержены политическому сближению и экономической интеграции. Однако на вопрос, готов ли ЕС к 2030 году предоставить Грузии статус кандидата, как того хотят в Тбилиси, в ЕК не ответили. В России же на перспективы интеграции этих государств смотрят скептически — как заявил «Известиям» постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, до момента, когда вопрос станет актуальным, «мы с вами не доживем».

Желание без срока

Евросоюз признает «устремления и европейский выбор» своих ассоциированных партнеров — Грузии, Молдавии и Украины. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии, отвечая на вопрос, принимает ли Брюссель желание этих государств стать членами объединения.

— Эти страны — близкие соседи Евросоюза и партнеры в рамках Восточного партнерства, — отметили в европейском институте. — Наши Соглашения об ассоциации, включая договоренности об углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли (УВЗСТ, три зоны свободной торговли между ЕС и Грузией, Молдавией и Украиной, которые открывают доступ этих стран к внутреннему европейскому рынку в некоторых отраслях. — «Известия»), говорят о том, что мы привержены укреплению нашего политического сотрудничества и экономической интеграции с каждой из этих стран.

19 июля на саммите в Батуми лидеры Грузии, Молдавии и Украины Саломе Зурабишвили, Майя Санду и Владимир Зеленский подписали совместную декларацию, в которой заявили о стремлении стать членами ЕС. «Опираясь на сильную волю наших народов стать частью европейской семьи, мы едины в нашей решимости работать над тем, чтобы эта перспектива получила признание, которое бы открыло путь для наших трех государств к членству в ЕС», — говорится в документе.

Присутствовавший на саммите глава Евросовета Шарль Мишель назвал встречу «важной вехой», которая «подчеркивает особые связи ЕС и его ассоциированных партнеров». «Это ведет к обмену передовым опытом реформ, их реализации и формированию более широкой повестки дня на будущее», — подчеркнул политик. При этом, о самой декларации в Брюсселе говорят довольно сдержанно.

— Все наши соседи суверенны и независимы. Мы уважаем их выбор, внешнеполитические приоритеты и стратегические цели, в том числе заключение между ними меморандума об углублении сотрудничества в сфере европейской интеграции, — отметили в Еврокомиссии. — Евросоюз поддерживает каждую из этих стран в процессе реформ, вкладывает много времени, финансовых и технических ресурсов в то, чтобы эти перемены принесли значительную пользу и улучшили жизнь граждан.

Предпочтительные сроки по вступлению в ЕС пока обнародовала только Грузия. О них 9 августа сообщил глава МИД республики Давид Залкалиани, представляя План действий своего ведомства на ближайшие 10 лет: по его словам, подать заявку на вступление Тбилиси планирует в 2024 году, чтобы к 2030-му получить статус кандидата. Эта идея впервые прозвучала в октябре 2020 года и стала главным обещанием правящей партии «Грузинская места — Демократическая Грузия» накануне парламентских выборов.

На Украине о планах подать заявку в 2024 году говорил еще президент Петр Порошенко. Его преемник Владимир Зеленский активно призывает принять Киев в ЕС и НАТО — правда, не называя конкретных сроков. Что же касается Молдавии, то ее нынешнее руководство полностью оформилось лишь в августе 2021 года, после парламентских выборов, — теперь проевропейский настрой разделяет не только Майя Санду, но и правительство страны, хотя конкретных дат по вступлению в ЕС там пока также не называли.

Намерения и перспективы

Грузия, Молдавия и Украина входят в проект Евросоюза «Восточное партнерство», которое было создано в 2009 году для более близкого сотрудничества с шестью постсоветскими республиками. Кроме названного «ассоциированного трио», туда входят Азербайджан, Армения и Белоруссия (последняя из-за обострения отношений с ЕС объявила о своем выходе из проекта).

По оценке постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова, «Восточное партнерство» сейчас находится в глубоком кризисе — реально заинтересованы в нем лишь страны «трио», создание которого, по словам дипломата, особого энтузиазма в Брюсселе не вызвало.

— Рискну даже предположить, что эта инициатива и не была согласована с Брюсселем — так сказать, стала «инициативой снизу», — сказал ранее в интервью «Известиям» Владимир Чижов. — Появление «трио» реанимировало вопрос, а что же делать в декабре [2021 года, когда пройдет саммит «Восточного партнерства»]? Понятно, что [президента Белоруссии] Александра Лукашенко никто на этом саммите уже не ждет. Большой вопрос, приедут ли руководители Армении и Азербайджана. Остаются трое из шести, причем эта троица не вполне контролируемо наращивает свои аппетиты и запросы в адрес Евросоюза.

Вопрос о реакции России на вступление в ЕС Грузии, Молдавии и Украины дипломат назвал «слишком гипотетическим». «Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживем», подытожил Владимир Чижов.

По мнению экспертов, ждать в ближайшие годы, что ЕС предоставит этим странам статус кандидата, не стоит. Одна из причин в том, что у дверей Евросоюза уже стоят государства Западных Балкан — Албания, Босния и Герцеговина, частично признанная Республика Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория — которые ждут своего членства с середины 2000-х годов.

— Намерения этих стран (Грузии, Молдавии и Украины. — «Известия») понятны, а перспективы их вступления в ЕС, мягко скажем, туманны, — сказал «Известиям» завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников. — В настоящее время процесс расширения Евросоюза затормозился. Там есть очередь из стран юго-западных Балкан, относительно которых ЕС принял согласованное решение о том, что они рано или поздно в объединение войдут. Вопрос лишь в сроках, а также в том, с какой скоростью там идут реформы. Немалую роль играют внутренние процессы в Евросоюзе — там есть силы и страны, склонные отложить расширение на попозже.

Эксперт обратил внимание и на географический принцип — если страны Восточной Европы (Молдавия и Украина) находятся в непосредственной близости от ЕС, то государства Закавказья (Грузия) в европейский регион уже не входят. Есть прецедент Марокко, которая подавала заявку на вступление в конце 1980-х годов: ей объяснили, что из-за географического принципа стать членом ЕС она не сможет, подчеркнул Николай Кавешников.

— Даже процедурно это вступление выглядит нереально — для этого у кандидатов не должно быть территориальных споров и претензий, — пояснил «Известиям» глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. — Более того, у Евросоюза множество своих проблем — сейчас он не в том состоянии, чтобы кого-то брать на буксир.

От Брюсселя вполне могут исходить заявления в стиле «Мы бы и рады сделать это в обозримой перспективе», однако реальных шагов в этом направлении сделано не будет, подытожил эксперт.