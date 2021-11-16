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Революция угроз: Саакашвили стал причиной ухудшения отношений между Грузией и ЕС

В Тбилиси опасаются возможности нового переворота
Фото: РИА Новости
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Революция угроз: Саакашвили стал причиной ухудшения отношений между Грузией и ЕС
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2021-11-15 18:40:24
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Отношения Тбилиси и Брюсселя серьезно ухудшились. Причина — ситуация вокруг бывшего президента Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме. Грузинские власти отказываются пустить его на судебное заседание по его же делу, а также не отправляют его в гражданскую клинику. Оппозиция устраивает акции протеста, уверяя, что бывший глава государства, продолжающий голодовку, слабеет на глазах. Многие уверены, что это очередной трюк политика, задумавшего новую революцию. Подробности — в материале «Известий».

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«По пути среднеазиатских деспотий»

«Мне очень жаль, что это произошло из-за недостаточной прозрачности процедуры и отсутствия доброй воли правительства [Грузии]. Повторяю, что еще остается шанс исправить ситуацию», — заявила на пресс-конференции в Тбилиси член Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга. Политик намекнула, что за этим может «последовать реакция Евросоюза», а также подчеркнула, что за жизнь и здоровье бывшего лидера «полностью несут ответственность» грузинские власти.

Фотыга прилетела в грузинскую столицу из Брюсселя на три дня, для того чтобы встретиться с Михаилом Саакашвили, которого недавно перевели из тюрьмы в городе Рустави в Глданскую тюрьму на окраине Тбилиси. Но министр юстиции Рати Брегадзе посещение не разрешил, сославшись на запрет «в нерабочие дни», сам он встречаться с евродепутатом тоже не захотел.

Революция угроз
Анна Фотыга

Депутат Европарламента и бывшая министр иностранных дел Польши Анна Фотыга

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Siavosh Hosseini

Вместо этого Фотыгу принял спикер грузинского парламента Каха Кучава, заявивший, что вопросом, связанным с Саакашвили, занимается исполнительная власть, а вовсе не парламент.

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На Западе поддерживают требования оппозиции перевести Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику. Грузия, заключившая в 2014 году Соглашение о евроассоциации, раньше никогда не отказывала представителям Европарламента во встрече с заключенными, поэтому в этот раз из Брюсселя зазвучали жесткие заявления в адрес Тбилиси.

«Отказ европарламентарию Анне Фотыге и делегации парламента Литвы в посещении бывшего президента Михаила Саакашвили в тюрьме — это омерзительный поступок грузинских властей Грузии», — считает европарламентарий Раса Юкнявичене.

Бывший президент Эстонии Томас Ильвес отреагировал в своем Twitter: «Подобными инцидентами и ужасными кадрами, отображающими оскорбление Саакашвили, Грузия вступила на проторенный путь деспотических правлений Центральной Азии. Этим странам безынтересны западные и европейские правила. Как видно, это больше не интересует и Грузию». По мнению политика, нет необходимости и в присутствии ЕС в Грузии. «Почему моя страна или другие должны тратить деньги на укомплектование там посольств?» — задается вопросом политик.

Жесткий ответ

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В Тбилиси тоже отреагировали довольно жестко. Глава правящей партии Ираклий Кобахидзе опубликовал письмо с критикой в адрес европейских депутатов, поддерживающих Саакашвили. «Есть малая группа иностранных политиков, которая упрямо не меняет позицию и продолжает лоббирование [оппозиционного] «Национального движения» без аргументации, прямолинейно», — говорится в сообщении.

Политик также затронул тему тайного приезда Саакашвили в Грузию и его ареста. «Когда осужденный человек незаконно пересекает границу Грузии, следует его сразу же арестовать или нет? Ответ на тот вопрос простой: если Грузия — государство и верховенство закона для нее ценно, то да», — пояснил Кобахидзе.

Отреагировала на его слова группа грузинских врачей, работающих в США. Они направили коллективное письмо в конгресс с просьбой вмешаться в ситуацию и спасти жизнь Саакашвили. А Дэвид Крамер, бывший советник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека, попросил американские власти ввести персональные санкции против ведущих грузинских политиков. В Киеве партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» потребовала от Тбилиси передать Саакашвили Украине. Тем временем грузинские власти смягчать свое отношение к заключенному, видимо, не собираются. 15 ноября Саакашвили не допустили на заседание по его делу.

«Симулянт и аферист»

В ответ оппозиция выводит на улицы людей в поддержку бывшего президента. Они хотят добиться срочного перевода заключенного из тюремной больницы в гражданскую клинику. Организаторы митингов заверяют, что продолжат собираться до тех пор, пока власти не выполнят их требования.

Революция угроз
Кадры Пенитенциарной службы Грузии с объявившим голодовку экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили 

Кадры Пенитенциарной службы Грузии с объявившим голодовку экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили

Фото: REUTERS/Special Penitentiary Service of Georgia/Handout
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Неделю назад Саакашвили отказался от лекарств, после того как в Сеть просочился ролик, на котором видно, что, несмотря на объявленную головку, бывший президент ест что-то из небольших банок и стаканов. Видео опубликовал Минюст, отметив, что заключенный «получает натуральные соки и еду в разное время дня». Адвокаты Саакашвили утверждают, что это вовсе не нарушение голодовки, а лишь необходимые витамины и минералы.

Личный врач политика постоянно жалуется на ухудшение его состояния. По его словам, бывший президент забывает имена друзей, ему трудно разговаривать и передвигаться по камере. Кроме того, он страдает заболеванием крови, при котором нельзя голодать. Власти эту информацию опровергают. «Он профессиональный симулянт и аферист», — считает глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили. По его словам, Саакашвили вовсе не голодает. «Из-за этого над ним все заключенные смеются», — заявил премьер.

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Михаил Саакашвили после восьмилетнего отсутствия вернулся в Грузию из Киева 1 октября, за день до первого тура муниципальных выборов. На родине против него было возбуждено 13 уголовных дел, так что он сразу угодил в тюрьму. Бывший президент заявил о своей невиновности и объявил голодовку. По его словам, это продлится либо «до конца», либо до освобождения его из-под стражи. Узнав об этом, некоторые депутаты Европарламента потребовали немедленно его освободить.

Партии Саакашвили его возвращение не помогло. Во всех крупных городах во втором туре победили кандидаты правящей «Грузинской мечты».

Как рассказал «Известиям» политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе, вряд ли в стране что-либо изменится. «Политические элиты не знают, что нового предпринять, их идеи иссякли. Они понимают, что силой сменить власть не удастся, поэтому теперь они многое бойкотируют», — уверен эксперт.

По словам специалиста, Саакашвили поддерживают его сторонники, которых называют «мишистами». «Есть там и многие представители интеллигенции, которые видят в нем идею. Хотя непонятно, какую. И на Западе, и в Грузии он считается авторитарным лидером. Саакашвили хочет раззадорить общество, устроить революцию. В Тбилиси он прилетел, потому что ему было нечего ловить на Украине. Именно в Грузии его политическая карьера началась, а на Украине затухла», — отметил Сихарулидзе.

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«Его экстрадиции не требуют»

Его слова косвенно подтвердил и грузинский премьер. Бывший президент надеялся, что его выдадут Украине — у Саакашвили украинское гражданство. Но этого ждать не стоит. В Тбилиси пояснили, что Киев его не ждет. «Этого от нас никто не требует. Не только не требуют экстрадиции, даже наоборот», — с улыбкой заметил Гарибашвили.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин полагает, что ситуация с Саакашвили — периферийный вопрос для западных стран. «Он не последний человек для Запада. Благодаря ему случилась «революция роз» — первая «цветная революция», — напоминает политолог.

По его мнению, как дальше будет складываться судьба грузинского лидера, пока не ясно. При этом он сомневается, что с Саакашвили что-то случится в результате голодовки. «Бывший президент вернулся не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы попытаться побороться за власть», — уверен специалист.

Революция угроз
Первая годовщина "революции роз" в Грузии. Фото из коллекции Нино Мелия.

Первая годовщина «революции роз» в Грузии 23 ноября 2004 года. Фото из коллекции Нино Мелия

Фото: РИА Новости
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Востоковед, кандидат политических наук Лариса Алексанян в беседе с «Известиями» отметила, что арест экс-президента Грузии пока не вызвал серьезную озабоченность на Западе. «Брюссель не выступает с жесткими требованиями к Грузии по вопросу Саакашвили. Может быть, со временем давление Европы на власти Грузии усилится, но это произойдет в кулуарах, а не публично, и Грузия пойдет на какие-то уступки. При этом отношения с Западом Тбилиси под вопрос ставить не будет. Конфликт из-за этого я вовсе считаю маловероятным», — пояснила политолог.

При этом дело Саакашвили создает дополнительные сложности для грузинских властей, уверена специалист. «С одной стороны, его арест — источник волнений и активизации электората, а также потенциальный источник противоречий между ЕС и Грузией, с другой — его освобождение или экстрадиция — для властей вопрос репутационный. По крайней мере до следующих парламентских выборов 2024 года серьезных изменений в политической жизни Грузии ожидать не стоит. Но страна продолжит находиться в политической турбулентности», — полагает Алексанян.

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