Досудебное голодание: как Саакашвили пытается повлиять на политику Грузии

Защита экс-президента Грузии Михаила Саакашвили намерена довести разбирательство по его делу до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Как заявил «Известиям» один из юристов опального политика Бека Басилая, адвокаты уверены, что на родине исход дела будет не в пользу их подзащитного, а потому его надо рассматривать в других инстанциях. Параллельно защита и политические сторонники заявляют об ухудшении здоровья бывшего грузинского лидера из-за голодовки — голодает Саакашвили, по его утверждениям, уже больше месяца. Оппозиция грозит, что, если политика не переведут в частную клинику, на улицы выйдет «вся Грузия». Так ли это на самом деле, станет известно вечером 8 ноября.

«Всей Грузией на площади Свободы»?

Процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили начнется в ноябре 2021 года. Как рассказал «Известиям» адвокат Бека Басилая, в городском суде Тбилиси находятся два дела в отношении опального политика — о незаконном пересечении границы.

— Министерство юстиции говорит, что процесс будет идти не в зале суда, а в тюрьме, — отметил юрист. — У нас нет надежды, что мы добьемся правосудия в Грузии, потому что судебная система находится в руках Бидзины Иванишвили (бывший премьер, основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». — «Известия»). Мы не ожидаем здесь успеха, но намерены довести дела до Страсбурга и уже там бороться за права Михаила Саакашвили.

Сторонники бывшего президента пытаются отстоять его более «народными» методами, угрожая властям масштабными протестами.

«У Бидзины Иванишвили есть 24 часа, чтобы принять здравое решение и перевезти Михаила Саакашвили туда, где его здоровье и жизнь будут в безопасности. Если за 24 часа они этого не сделают, мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади Свободы всей Грузией», — заявил вечером 6 ноября лидер ведущей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), бывший депутат парламента Ника Мелия.

Досудебное голодание Лидер ведущей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), бывший депутат парламента Ника Мелия Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Ультиматум властям политик выдвинул во время митинга около тюрьмы города Рустави, где сейчас находится экс-президент Грузии и основатель ЕНД. После того как 1 октября 2021 года его задержали в Грузии, Михаил Саакашвили назвал себя политическим заключенным и объявил голодовку. Министерство юстиции предлагало перевести его в тюремную больницу, однако защита настаивает на лечении в частной клинике. Собственно, за это 6 ноября ратовали и митингующие.

По словам адвокатов, к началу ноября голодовка дошла до той стадии, когда нужна госпитализация. На вопрос «Известий», почему, если ситуация столь критическая, защита против перевода в тюремную больницу, юристы заявили, что для Саакашвили это может быть слишком опасно.

— В пенитенциарном учреждении шесть корпусов, там находятся преступники, осужденные по ряду уголовных статей, — сказал «Известиям» Бека Басилая. — Обеспечить безопасность в таких условиях просто невозможно. Вы же знаете, что Михаил Саакашвили стал реформатором грузинской полиции, боролся с организованной преступностью, в том числе с ворами в законе. Нахождение его в этом учреждении несет множество рисков. Именно поэтому мы требуем перевода в частную клинику.

Ситуация с голодовкой тем временем выглядит не столь однозначно: 6 ноября специальная пенитенциарная служба Грузии в своем Facebook опубликовала видео, датируемое 1, 2 и 3 ноября, на котором Саакашвили «получает еду и натуральные соки в разное время дня». Политик отреагировал на это также в Facebook: по его словам, питаться можно только в тюремной камере — в кабинете же врача принимают лишь лекарства. То, что бывший президент получал на приеме, якобы «не является питанием», и он «по сей день не нарушал норм голодовки».

Как сообщил позднее личный врач политика Николоз Кипшидзе, после публикации он отказался «от лекарств, прохождения тестов и переливаний», поскольку «больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении».

«Фактор Саакашвили»

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в течение девяти лет начиная с 2004 года. В 2013-м он покинул страну за несколько дней до истечения своих полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых были вынесены вердикты: суд заочно приговорил его к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

На родину политик вернулся накануне первого тура муниципальных выборов 2 октября. Тогда «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 46,7% голосов, победив в 44 из 64 муниципалитетов. Второй тур 30 октября лишь закрепил этот результат, хотя ожидалось, что возвращение экс-президента его пошатнет.

— «Фактор Саакашвили» в Грузии уже давно ничего не значит. То, что творится в стране после его возвращения, — реванш его ближайшего окружения в попытке совершить очередную революцию, чтобы не попасть в тюрьму. На каждого из его сторонников есть уголовные дела, — рассказал «Известиям» главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили. — У Саакашвили нет того электората, о котором заявляется. На митинги приходят лишь сотни человек, а те же, кто голосует, подкуплены — деньгами или ложными обещаниями. Что касается грядущих выступлений оппозиции, то собрать за два дня на площади Свободы «всю Грузию» у них ресурсов нет.

Досудебное голодание Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

В последние годы Саакашвили проживал на Украине, активно участвуя в ее политической жизни (в 2015 году, к примеру, стал губернатором Одесской области). Петр Порошенко даже предоставил ему гражданство, ради чего политик отказался от грузинского паспорта. Впоследствии из-за политических противоречий экс-президент был лишен гражданства своей новой родины, но в 2019 году победивший на выборах Владимир Зеленский вновь вернул ему паспорт Украины.

Учитывая отношения Саакашвили с нынешней украинской властью, звучали предположения, что Киев будет добиваться его экстрадиции. Однако и в Грузии, и на Украине дали понять: такой вариант не рассматривается.

По оценке экспертов, пресловутый «фактор Саакашвили» не играет особой роли и в отношениях Тбилиси и Киева. Собственно, как и в контактах Грузии с Россией. Во втором случае всё упирается даже не в конкретного человека, а в политическую ситуацию в стране в целом.

— Пока в Грузии продолжается внутриполитический кризис — а он стал постоянным, — любые подвижки на грузинско-российском направлении будут заблокированы, — пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. — Ни один грузинский политик не может принять существенные решения по этому вопросу: если кто-то захочет восстановить отношения с Москвой, ему сразу скажут, что он «агент Кремля» и «предатель».

В Москве от комментариев по ситуации вокруг экс-президента Грузии воздерживаются. То, что связано с «господином Саакашвили», являет собой театр абсурда, заявил 5 октября представитель Кремля Дмитрий Песков.