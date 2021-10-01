К ним едет фантазер: зачем Саакашвили прибыл в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил 1 октября, что прибыл в Батуми. Официальные власти страны опровергли это сообщение , назвав его фейком. Однако позже, уже вечером, они подтвердили, что Саакашвили действительно в Грузии, по информации премьера, политика задержали . Опрошенные «Известиями» политологи уверены, экс-президент преследует цель устроить беспорядки накануне муниципальных выборов в Грузии 2 октября. Оппозиция надеется, что голосование превратится в референдум, на котором провалится правящая «Грузинская мечта». Тем не менее, как заявили эксперты, провокации экс-президента не смогут коренным образом повлиять на исход выборов . По последним опросам, большинство избирателей готово отдать голоса за правящую силу. В Москве тоже не увидели рисков ухудшения отношений РФ и Грузии из-за инцидента .

Ветер с моря дул

Утром 1 октября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что якобы находится в Батуми. « Доброе утро, Грузия, спустя восемь лет », — написал Саакашвили в Facebook в сопроводительном тексте к своему размытому видео на фоне, как может показаться, казино «Леогранд». « Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные муниципальные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу », — заявил с экрана бывший президент.

Тем не менее подтвердили визит политика только в его партии ЕНД («Единое национальное движение»). Официальные власти эту информацию опровергали с самого утра. По словам одного из лидеров «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, экс-президент устроил клоунаду, и у них есть доказательства, что опубликованные видео — фейк .

К ним едет фантазёр Батумский морской порт в городе Батуми Фото: РИА Новости/Денис Асланов

В МВД Грузии также заявили, что Саакашвили не пересекал границу . Прибыть из Киева по морю экс-президент навряд ли мог — уже два дня там продолжается шторм, хотя порт Батуми накануне и принял грузовое судно с Украины. Тем не менее уже днем как раз украинское телевидение сообщило, что экс-президент Грузии четыре дня находится в городе подо Львом — Трускавце .

Напомним, Саакашвили покинул Тбилиси и перебрался в Киев в 2013 году. На родине против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки . Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат скандального политика сразу при пересечении им границы.

— Бэкграунд и история этого политика говорят о том, что если информация о его приезде все-таки подтвердится, то ситуация обострится . В итоге логика избирательной кампании будет совершенно иная, при этом она не будет отвечать интересам грузинского народа, — заявил «Известиям» директор российского Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

По его словам, последние годы работы Саакашвили показывают, что он не может добиться конкретных результатов, однако вокруг него всё время происходят скандалы, в том числе и коррупционные. «Как следствие — любое государство должно очень настороженно относиться к появлению этого персонажа, — заявил политолог. — Если его не арестуют, то грузинская власть распишется в своей никчемности».

Экс-президент республики готовил к своему визиту общественность и местные власти еще с 27 сентября. Тогда бывший грузинский лидер уже рассказал, что купил билет до Тбилиси на 2 октября — на этот день в стране как раз назначены выборы в местные органы власти. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили сразу же пригрозил скандальному политику задержанием .

К ним едет фантазёр Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: РИА Новости/Михаил Саакашвили

« Как только нога Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и направлен в тюрьму , — подчеркнул глава правительства. — Сегодня наше государство сильное и сегодня не 2003 год, когда он пришел к власти через хаос и дестабилизацию. Любая провокация будет пресечена в рамках закона».

Вечером 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили все таки задержан и помещен в пенитенциарное учреждение . По словам Гарибашвили, операция прошла «на самом высоком уровне». «У правоохранительных органов была предварительная информация о том, что он приедет из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем», — сообщил он.

Политолог и член Союза грузин России Игорь Гвритишвили также выразил в беседе с «Известиями» мнение, что утреннее заявление экс-президента республики — его собственная выдумка.

— Сообщение Саакашвили о его приезде в Грузию — это, скорее всего, фейк. Он уже неоднократно накануне выборов делал подобные заявления . Несколько дней назад опубликовал скриншот билета на вечер 2 октября, — заявил «Известиям» политолог.

По его словам, основная цель Саакашвили — спровоцировать беспорядки , ведь в своем видеообращении он уже призвал 100 тыс. человек выйти на улицы Тбилиси по окончании выборов 3 октября.

Референдум в сакребуло

Голосование в Грузии пройдет 2 октября в 64 городах и районах. Местные жители будут выбирать мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) . Однако процесс может стать поводом для очередного политического кризиса.

Напомним, на последних парламентских выборах правящая партия страны «Грузинская мечта — демократическая Грузия» получила поддержку меньше чем половины избирателей (48,22%), однако смогла сохранить власть. Оппозиция не согласилась с результатами выборов и бойкотировала их. Чтобы разрешить конфликт, западные партнеры Грузии предложили власти и оппозиции подписать соглашение. При посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля был оформлен документ, согласно которому в стране должны быть назначены досрочные парламентские выборы, если правящая партия не сможет набрать 43% голосов на выборах в органы местной власти. Сначала его не хотела подписывать как раз оппозиционная партия Саакашвили ЕНД, в июле об аннулировании заявила уже «Грузинская мечта». Юридическая сила документа таким образом по-прежнему остается под вопросом. Однако часть оппозиции теперь всё же настаивает на том, что выборы, которые пройдут 2 октября, — это референдум .

К ним едет фантазёр Женщина голосует во время второго тура парламентских выборов на избирательном участке в Тбилиси Фото: РИА Новости/Стрингер

Тем не менее, согласно соцопросу Edison Research, опубликованному 28 сентября, наиболее популярной политической силой в стране остается правящая «Грузинская мечта». Согласно исследованию, за нее свои голоса готовы отдать 36% опрошенных , в то время как за «Единое национальное движение» — 27% респондентов, а за партию бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарии «За Грузию» — всего 11%.

И, как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, даже провокации Михаила Саакашвили картину вряд ли изменят.

— В некотором смысле любые выборы — это референдум доверия власти. Однако эта провокация Саакашвили не скажется на результатах выборов . Последние опросы показывают, что за оппозицию в Грузии готовы проголосовать около 20–24% избирателей, так что принципиальных изменений в политическом ландшафте ждать не стоит, — заявил «Известиям» Игорь Гвритишвили.

В Кремле также не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда прибыл экс-глава государства Михаил Саакашвили. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Как заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, бывший президент Грузии не сможет повлиять и на сегодняшнее состояние отношений с РФ.

— Саакашвили не может играть в них никакую роль. На сегодняшний день Грузией управляют совсем другие лица, которые определяют внешнюю политику страны , — отметил депутат.

Хотя, по его словам, сами граждане Грузии уже давно говорят о восстановлении дипломатических отношений с Россией, поскольку от этого огромный ущерб наносится экономике и родственным отношениям простых граждан. Диалог происходит на различных уровнях, в том числе между комитетом Госдумы РФ по делам СНГ и представителями грузинского парламента.

— Мы потихоньку находим пути решения проблемы, которая возникла в 2008 году как раз по вине Саакашвили. Если виновник будет наказан, то ситуация, скорее всего, будет улучшаться, — добавил политик.

В Грузии Михаилу Саакашвили в целом грозит шесть лет тюрьмы за злоупотребление должностными полномочиями.