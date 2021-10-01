К ним едет фантазер: зачем Саакашвили прибыл в Грузию
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил 1 октября, что прибыл в Батуми. Официальные власти страны опровергли это сообщение, назвав его фейком. Однако позже, уже вечером, они подтвердили, что Саакашвили действительно в Грузии, по информации премьера, политика задержали. Опрошенные «Известиями» политологи уверены, экс-президент преследует цель устроить беспорядки накануне муниципальных выборов в Грузии 2 октября. Оппозиция надеется, что голосование превратится в референдум, на котором провалится правящая «Грузинская мечта». Тем не менее, как заявили эксперты, провокации экс-президента не смогут коренным образом повлиять на исход выборов. По последним опросам, большинство избирателей готово отдать голоса за правящую силу. В Москве тоже не увидели рисков ухудшения отношений РФ и Грузии из-за инцидента.
Ветер с моря дул
Утром 1 октября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что якобы находится в Батуми. «Доброе утро, Грузия, спустя восемь лет», — написал Саакашвили в Facebook в сопроводительном тексте к своему размытому видео на фоне, как может показаться, казино «Леогранд». «Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные муниципальные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу», — заявил с экрана бывший президент.
Тем не менее подтвердили визит политика только в его партии ЕНД («Единое национальное движение»). Официальные власти эту информацию опровергали с самого утра. По словам одного из лидеров «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, экс-президент устроил клоунаду, и у них есть доказательства, что опубликованные видео — фейк.
Батумский морской порт в городе Батуми
В МВД Грузии также заявили, что Саакашвили не пересекал границу. Прибыть из Киева по морю экс-президент навряд ли мог — уже два дня там продолжается шторм, хотя порт Батуми накануне и принял грузовое судно с Украины. Тем не менее уже днем как раз украинское телевидение сообщило, что экс-президент Грузии четыре дня находится в городе подо Львом — Трускавце.
Напомним, Саакашвили покинул Тбилиси и перебрался в Киев в 2013 году. На родине против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат скандального политика сразу при пересечении им границы.
— Бэкграунд и история этого политика говорят о том, что если информация о его приезде все-таки подтвердится, то ситуация обострится. В итоге логика избирательной кампании будет совершенно иная, при этом она не будет отвечать интересам грузинского народа, — заявил «Известиям» директор российского Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
По его словам, последние годы работы Саакашвили показывают, что он не может добиться конкретных результатов, однако вокруг него всё время происходят скандалы, в том числе и коррупционные. «Как следствие — любое государство должно очень настороженно относиться к появлению этого персонажа, — заявил политолог. — Если его не арестуют, то грузинская власть распишется в своей никчемности».
Экс-президент республики готовил к своему визиту общественность и местные власти еще с 27 сентября. Тогда бывший грузинский лидер уже рассказал, что купил билет до Тбилиси на 2 октября — на этот день в стране как раз назначены выборы в местные органы власти. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили сразу же пригрозил скандальному политику задержанием.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
«Как только нога Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и направлен в тюрьму, — подчеркнул глава правительства. — Сегодня наше государство сильное и сегодня не 2003 год, когда он пришел к власти через хаос и дестабилизацию. Любая провокация будет пресечена в рамках закона».
Вечером 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили все таки задержан и помещен в пенитенциарное учреждение. По словам Гарибашвили, операция прошла «на самом высоком уровне». «У правоохранительных органов была предварительная информация о том, что он приедет из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем», — сообщил он.
Политолог и член Союза грузин России Игорь Гвритишвили также выразил в беседе с «Известиями» мнение, что утреннее заявление экс-президента республики — его собственная выдумка.
— Сообщение Саакашвили о его приезде в Грузию — это, скорее всего, фейк. Он уже неоднократно накануне выборов делал подобные заявления. Несколько дней назад опубликовал скриншот билета на вечер 2 октября, — заявил «Известиям» политолог.
По его словам, основная цель Саакашвили — спровоцировать беспорядки, ведь в своем видеообращении он уже призвал 100 тыс. человек выйти на улицы Тбилиси по окончании выборов 3 октября.
Референдум в сакребуло
Голосование в Грузии пройдет 2 октября в 64 городах и районах. Местные жители будут выбирать мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло). Однако процесс может стать поводом для очередного политического кризиса.
Напомним, на последних парламентских выборах правящая партия страны «Грузинская мечта — демократическая Грузия» получила поддержку меньше чем половины избирателей (48,22%), однако смогла сохранить власть. Оппозиция не согласилась с результатами выборов и бойкотировала их. Чтобы разрешить конфликт, западные партнеры Грузии предложили власти и оппозиции подписать соглашение. При посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля был оформлен документ, согласно которому в стране должны быть назначены досрочные парламентские выборы, если правящая партия не сможет набрать 43% голосов на выборах в органы местной власти. Сначала его не хотела подписывать как раз оппозиционная партия Саакашвили ЕНД, в июле об аннулировании заявила уже «Грузинская мечта». Юридическая сила документа таким образом по-прежнему остается под вопросом. Однако часть оппозиции теперь всё же настаивает на том, что выборы, которые пройдут 2 октября, — это референдум.
Женщина голосует во время второго тура парламентских выборов на избирательном участке в Тбилиси
Тем не менее, согласно соцопросу Edison Research, опубликованному 28 сентября, наиболее популярной политической силой в стране остается правящая «Грузинская мечта». Согласно исследованию, за нее свои голоса готовы отдать 36% опрошенных, в то время как за «Единое национальное движение» — 27% респондентов, а за партию бывшего премьер-министра страны Георгия Гахарии «За Грузию» — всего 11%.
И, как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, даже провокации Михаила Саакашвили картину вряд ли изменят.
— В некотором смысле любые выборы — это референдум доверия власти. Однако эта провокация Саакашвили не скажется на результатах выборов. Последние опросы показывают, что за оппозицию в Грузии готовы проголосовать около 20–24% избирателей, так что принципиальных изменений в политическом ландшафте ждать не стоит, — заявил «Известиям» Игорь Гвритишвили.
В Кремле также не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда прибыл экс-глава государства Михаил Саакашвили. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, бывший президент Грузии не сможет повлиять и на сегодняшнее состояние отношений с РФ.
— Саакашвили не может играть в них никакую роль. На сегодняшний день Грузией управляют совсем другие лица, которые определяют внешнюю политику страны, — отметил депутат.
Хотя, по его словам, сами граждане Грузии уже давно говорят о восстановлении дипломатических отношений с Россией, поскольку от этого огромный ущерб наносится экономике и родственным отношениям простых граждан. Диалог происходит на различных уровнях, в том числе между комитетом Госдумы РФ по делам СНГ и представителями грузинского парламента.
— Мы потихоньку находим пути решения проблемы, которая возникла в 2008 году как раз по вине Саакашвили. Если виновник будет наказан, то ситуация, скорее всего, будет улучшаться, — добавил политик.
В Грузии Михаилу Саакашвили в целом грозит шесть лет тюрьмы за злоупотребление должностными полномочиями.