Власти Грузии вновь отказали Саакашвили в присутствии на судебном процессе

Власти Грузии не пустили экс-президента Михаила Саакашвили на заседание по его делу, опасаясь, что ряд представителей политических партий могут помешать процессу его этапирования из тюрьмы в здание городского суда. Об этом 15 ноября сообщила на своей странице в Facebook Пенитенциарная служба.

Также сообщается, что еще одной причиной недопуска политика к участию в заседании является риск ухудшения состояния его здоровья, вызванный длительной голодовкой.

В заявлении Пенитенциарной службы уточняется, что заседание суда по делу о растрате бюджетных средств пройдет в Тбилиси в понедельник, 15 ноября.

Служба госбезопасности Грузии ранее сообщала о рисках этапирования Саакашвили из тюрьмы, куда он изначально был помещен, поскольку, по имеющимся данным, активисты и сторонники Саакашвили собирались блокировать подъездные дороги и устроить беспорядок.

В субботу, 13 ноября, личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе рассказал об ухудшении здоровья политика. Медик отмечал, что Саакашвили не может встать с постели, также у него сильная слабость.

1 октября Саакашвили был задержан в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.