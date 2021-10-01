Михаила Саакашвили задержали в Грузии

Бывшего грузинского президента Михаил Саакашвили задержали в Грузии. Об этом 1 октября заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Трансляция велась на его странице в Facebook.

«Был задержан третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Блестяще сработали правоохранительные органы, они были в курсе всех его передвижений по нашей стране. Все органы координировали свои действия между собой, и было выбрано такое место, чтобы задержание прошло с наименьшими возможными пострадавшими и проблемами для населения. Я выражаю благодарность начальнику службы безопасности Грузии Григрию Лулиашвили и всем сотрудникам правоохранительных органов»,— сказал он.

Кроме того, премьер-министр сказал, что Саакашвили, хотя и является бывшим президентом Грузии, всё же «обыкновенный преступник» и с ним поступят «по букве закона».

Ранее в пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сообщения о возвращении Саакашвили в Грузию накаляет предвыборную обстановку в государстве. Она сказала, что в стране происходит «тиражирование беспорядков», в то время как Грузии нужно спокойствие.

В этот же день корреспондент РЕН ТВ сообщил, что к Батуми стягивается военная техника. По его словам, в направлении города двигались десятки армейских машин.

Экс-президент обещал вернуться в Грузию 2 октября, но утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. В своем видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы в представительные муниципальные органы и выборы мэров и рассказал о планах в ближайшие дни появиться в Тбилиси.