Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Михаила Саакашвили задержали в Грузии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшего грузинского президента Михаил Саакашвили задержали в Грузии. Об этом 1 октября заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Трансляция велась на его странице в Facebook.

«Был задержан третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Блестяще сработали правоохранительные органы, они были в курсе всех его передвижений по нашей стране. Все органы координировали свои действия между собой, и было выбрано такое место, чтобы задержание прошло с наименьшими возможными пострадавшими и проблемами для населения. Я выражаю благодарность начальнику службы безопасности Грузии Григрию Лулиашвили и всем сотрудникам правоохранительных органов»,— сказал он.

Кроме того, премьер-министр сказал, что Саакашвили, хотя и является бывшим президентом Грузии, всё же «обыкновенный преступник» и с ним поступят «по букве закона».

Ранее в пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сообщения о возвращении Саакашвили в Грузию накаляет предвыборную обстановку в государстве. Она сказала, что в стране происходит «тиражирование беспорядков», в то время как Грузии нужно спокойствие.

В этот же день корреспондент РЕН ТВ сообщил, что к Батуми стягивается военная техника. По его словам, в направлении города двигались десятки армейских машин.

Экс-президент обещал вернуться в Грузию 2 октября, но утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. В своем видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы в представительные муниципальные органы и выборы мэров и рассказал о планах в ближайшие дни появиться в Тбилиси.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021