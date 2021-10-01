В Батуми стягивают военную технику после сообщений о приезде Саакашвили

В грузинский Батуми стягивают военную технику после сообщении о возвращении в Грузию экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает корреспондент РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, что в колонне движутся десятки армейских машин. Как рассказал корреспондент, техника направляется в сторону Батуми, куда, предположительно, уже прибыл Саакашвили.

Ранее в пятницу бывший президент Грузии сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook, что находится в Батуми. По его словам, это день исполнения его мечты и, несмотря на многие опасности, он вернулся в Грузию, чтобы призвать сограждан пойти на выборы.

В свою очередь, в грузинском МВД заявили, что не располагают сведениями о прибытии Саакашвили. По данным правоохранителей, он не пересекал госграницу.

Как заявил ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии, из-за того что туда якобы прибыл экс-глава государства. По его словам, Саакашвили просто устраивает «цирк».

Политолог и член Союза грузин России Игорь Гвритишвили рассказал «Известиям», что сообщения о возвращении политика, вероятно, являются фейком и призваны спровоцировать беспорядки. Однако, по мнению эксперта, эта провокация не повлияет на результаты выборов.

27 сентября бывший грузинский лидер рассказал, что купил билет до Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране назначены выборы в местные органы власти.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.