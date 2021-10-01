МВД Грузии опровергло информацию о пересечении границы Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, недавно заявивший, что в настоящий момент находится в Батуми, не пересекал государственную границу страны. Об этом 1 октября заявили «РИА Новости» в МВД республики.

«Саакашвили не пересекал государственную границу», — комментируя заявление политика, заявили в пресс-службе МВД страны.

Ранее в пятницу Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что вернулся на родину и уже находится в Батуми.

27 сентября грузинский экс-президент рассказал, что купил билет до Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране назначены выборы в местные органы власти. По словам политика, он намерен защитить волеизъявление граждан, а также принять участие «в спасении Грузии».

На следующий день руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе назвал Саакашвили законченным психопатом. Он напомнил, что обещания бывшего президента Грузии длятся восемь лет и он обещает приехать уже в седьмой раз.

Тогда же премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили арестуют сразу по прибытии в страну. «Саакашвили заочно осужден и заслуживает тюрьмы, а его надежда, что люди выйдут и будут защищать его, является ложной», — отметил он.

18 августа Гарибашвили сказал, что экс-президенту Грузии в случае его возвращения на родину будут предоставлены тюрьма и коллекция галстуков. Так он напомнил о видеокадрах, которые стали предметом бурного обсуждения в Сети. На них во время «пятидневной войны» летом 2008 года Саакашвили нервно жует галстук во время разговора по телефону.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.