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В Грузии пообещали Саакашвили отправить в тюрьму и подарить коллекцию галстуков

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Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в случае его возвращения на родину будут предоставлены тюрьма и коллекция галстуков. Об этом заявил в среду, 18 августа, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на предвыборной встрече с избирателями.

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Летом 2008 года, во время «пятидневной войны», кадры, на которых занимавший тогда пост президента Грузии Саакашвили, говоря по телефону, нервно жует галстук, обошли весь мир и стали предметом бурного обсуждения в Сети.

«Время таких клоунов, как Саакашвили, в стране закончилось, если он хочет приехать в страну, пусть приезжает — у нас есть большая коллекция галстуков для его встречи и его комфортного пребывания в тюрьме», — цитирует Гарибашвили «Sputnik Грузия».

Премьер также назвал времена, когда страной руководил Саакашвили, темными, а его самого — клоуном и угнетателем.

В конце июля Саакашвили в своих социальных сетях заявил о намерении приехать в Грузию этой осенью. Он покинул страну в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении границы. В настоящее время Саакашвили живет на Украине.

Ранее, 26 июня, Гарибашвили также заявлял, что у оппозиционной партии Саакашвили «Единое национальное движение» нет шансов вернуться к власти. Он тогда подчеркивал, что за несчастье и хаос, которые творились во время военного конфликта, несет ответственность именно Саакашвили.

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