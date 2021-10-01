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Саакашвили заявил о прибытии в Грузию

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину. Об этом политик написал 1 октября на своей странице в Facebook.

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«Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — написал он. В МВД Грузии не располагают информацией о его нахождении на территории страны.

27 сентября Саакашвили рассказал, что купил билет до Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране назначены выборы в местные органы власти. По словам политика, он намерен защитить волеизъявление граждан, а также принять участие «в спасении Грузии».

На следующий день руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе назвал Саакашвили «законченным психопатом». Он напомнил, что обещания бывшего президента Грузии длятся восемь лет и он обещает приехать уже в седьмой раз.

Тогда же премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили арестуют сразу по прибытии в страну. «Саакашвили заочно осужден и заслуживает тюрьмы, а его надежда, что люди выйдут и будут защищать его, является ложной», — отметил он.

18 августа Гарибашвили сказал, что экс-президенту Грузии в случае его возвращения на родину будут предоставлены тюрьма и коллекция галстуков. Так он напомнил о видеокадрах, которые стали предметом бурного обсуждения в Сети. На них во время «пятидневной войны» летом 2008 года Саакашвили нервно жует галстук во время разговора по телефону.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.

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