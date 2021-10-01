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Политолог назвал цель заявлений Саакашвили о его возвращении в Грузию

Политолог Гвритишвили заявил о планах Саакашвили спровоцировать беспорядки
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Сообщения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он вернулся в страну, скорее всего, фейк, он об этом рассказал, чтобы спровоцировать беспорядки. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил «Известиям» политолог и член Союза грузин России Игорь Гвритишвили.

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«Сообщение Саакашвили о якобы его приезде в Грузию — это, скорее всего, фейк <…>. Он уже неоднократно накануне выборов делал подобные заявления. Несколько дней назад опубликовал скриншот билета на вечер 2 октября», — сказал он.

По словам политолога, основная цель Саакашвили — спровоцировать беспорядки, ведь в своем видеообращении он уже призвал 100 тыс. человек выйти на улицы Тбилиси по окончании выборов 3 октября. Однако, по мнению Гвритишвили, эта провокация не скажется на результатах выборов.

Последние опросы показывают, что за оппозицию в Грузии готовы проголосовать 20-24% избирателей, так что принципиальных изменений в политическом ландшафте ждать не стоит, подчеркнул эксперт. Что касается судьбы самого Саакашвили, политолог отметил, что в лучшем случае его просто бы не пустили как гражданина Украины на территорию Грузии.

«А так скрывать грузинской власти нечего — его бы сразу арестовали», — добавил Гвритишвили.

1 октября Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что вернулся на родину и уже находится в Батуми. Кроме того, он рассказал, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси, а также призвал граждан собраться на площади Свободы в центре города.

В МВД Грузии указали на то, что Саакашвили не пересекал государственную границу. Однако глава созданного на Украине по инициативе Саакашвили «Офиса простых решений и результатов» Мария Барабаш подтвердила информацию о прибытии экс-президента Грузии на родину.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал клоунадой видеообращение Саакашвили и выразил сомнение в том, что бывший глава государства находится на территории Грузии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что в Кремле не видят рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда якобы прибыл бывший глава государства.

Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили 18 августа заявил, что экс-президенту Грузии в случае его возвращения на родину будут предоставлены тюрьма и коллекция галстуков. Так он напомнил о видеокадрах, которые стали предметом бурного обсуждения в Сети. На них во время «пятидневной войны» летом 2008 года Саакашвили нервно жует галстук во время разговора по телефону.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в отношении него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.

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