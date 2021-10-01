Саакашвили призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в видеообращении, опубликованном в пятницу, 1 октября, в Facebook, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси, а также призвал граждан собраться на площади Свободы в центре города.

Он уточнил, что в настоящий момент находится в Батуми. Однако в МВД республики опровергли информацию о том, что политик пересекал государственную границу страны. В свою очередь, глава созданного на Украине по инициативе Саакашвили «Офиса простых решений и результатов» Мария Барабаш подтвердила информацию о прибытии экс-президента Грузии на родину, передает «Мтавари архи».

«Прошу вас об одном, 2-го числа пойдем все на выборы и дадим голос «Нацдвижению» <…> Это решающие выборы для всей Грузии. Второго числа будем вместе считать голоса, а 3 октября соберемся на Руставели, на площади Свободы, и когда нас станет 100 тыс. человек, никто не сможет нас победить», — сказал Саакашвили.

Он также уточнил, что присоединится к собравшимся. При этом политик призвал сделать колонны людей многочисленными и мощными, чтобы его не могли задержать.

«Если узурпирующему правительству удастся арестовать меня раньше, это должно еще больше укрепить нашу силу. В любом случае я не отступлю и надеюсь, вы тоже», — подчеркнул Саакашвили.

Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили 18 августа заявил, что экс-президенту Грузии в случае его возвращения на родину будут предоставлены тюрьма и коллекция галстуков. Так он напомнил о видеокадрах, которые стали предметом бурного обсуждения в Сети. На них во время «пятидневной войны» летом 2008 года Саакашвили нервно жует галстук во время разговора по телефону.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.