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Председатель «Грузинской мечты» назвал клоунадой видеообращение Саакашвили

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Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал клоунадой видеообращение экс-президента страны Михаила Саакашвили и добавил, что бывший глава государства не находится на территории государства. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает телеканал 1tv.ge.

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«Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео не записано в Грузии. <…> К сожалению, Саакашвили в Грузии нет, и его задержание переносится еще на неопределенное время. Это часть клоунады, это сценарий клоунады от начала до конца», — сказал он журналистам.

1 октября Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что вернулся на родину и уже находится в Батуми. Кроме того, он рассказал, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси, а также призвал граждан собраться на площади Свободы в центре города.

В МВД Грузии указали на то, что Саакашвили не пересекал государственную границу. Однако глава созданного на Украине по инициативе Саакашвили «Офиса простых решений и результатов» Мария Барабаш подтвердила информацию о прибытии экс-президента Грузии на родину.

28 сентября руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе назвал Саакашвили законченным психопатом. Он напомнил, что обещания бывшего президента Грузии длятся восемь лет и он обещает приехать уже в седьмой раз.

Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили 18 августа заявил, что экс-президенту Грузии в случае его возвращения на родину будут предоставлены тюрьма и коллекция галстуков. Так он напомнил о видеокадрах, которые стали предметом бурного обсуждения в Сети. На них во время «пятидневной войны» летом 2008 года Саакашвили нервно жует галстук во время разговора по телефону.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.

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