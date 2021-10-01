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Президент Грузии заявила о накалении обстановки в стране из-за Саакашвили

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Информация о том, что бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили якобы находится в стране, накаляет предвыборную обстановку в государстве. Об этом в пятницу, 1 октября, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, обращение опубликовано на сайте главы государства.

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По ее словам, происходит «тиражирование беспорядков», в то время как Грузии «больше всего нужно спокойствие», чтобы «завтрашние выборы были открытыми, справедливыми и свободными», передает RT.

«Правда это или ложь (приезд Саакашвили в Грузию. — Ред.) — эта тема сама собой нарушает спокойную предвыборную среду и накаляет обстановку и общество, которое и так устало», — заявила президент.

Саакашвили пообещал вернуться в Грузию 2 октября, но уже утром 1-го числа объявил, что находится в Батуми. В видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы в представительные муниципальные органы и выборы мэров городов/общин, а также предупредил, что планирует в ближайшие дни появиться в Тбилиси.

При этом также 1 октября замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что Саакашвили не пересекал границу с Украиной.

По мнению руководителя грузинского Института стратегии и управления Петра Мамрадзе, бывшему грузинскому лидеру не стоит доверять. Он отметил, что знаком с Саакашвили с 24 лет. По его словам, он «законченный психопат», то есть таков его клинический диагноз, передает НСН.

Политолог напомнил, что Саакашвили уже седьмой раз обещает приехать, сообщает телеканал «360».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии на фоне возможного прибытия Саакашвили, сообщает телеканал «Звезда». Песков заметил, что политик просто хочет устроить «цирк».

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.

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