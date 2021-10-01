В МВД Грузии опровергли сообщения о возвращении Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее сообщавший что находится в грузинском городе Батуми, не пересекал границу с Украиной. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил на брифинге по итогам консультаций с украинской стороной замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

«У нас было активное общение с украинской стороной, по ним я могу с уверенностью и однозначно сказать, что Михаил Саакашвили не покидал государственную границу Украины. [...] Он находится в розыске, ему вынесен приговор, если он перейдет границу, мы задержим его и переведем в соответствующее учреждение исполнения наказаний»,— приводит его слова грузинский телеканал 1tv.

Ранее в пятницу корреспондент РЕН ТВ сообщил, что в Батуми стягивают военную технику после сообщений о возвращении экс-президента Грузии. На опубликованных кадрах видны десятки армейских машин. Грузинская полиция назвала перемещение техники обычной практикой.

Саакашвили пообещал вернуться в Грузию 2 октября, но уже утром 1 числа объявил, что находится в Батуми. В видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы в представительные муниципальные органы и выборы мэров городов/общин, а также предупредил, что планирует в ближайшие дни появиться в Тбилиси.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии на фоне возможного прибытия Саакашвили. Песков заметил, что политик просто хочет устроить «цирк».

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.