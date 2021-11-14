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Личный врач подтвердил ухудшение здоровья Саакашвили

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Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе в субботу, 13 ноября, рассказал об ухудшении здоровья политика после его визита в тюремной больнице.

Голодовка до Тбилиси доведет: что стоит за госпитализацией Саакашвили
И сможет ли он вернуться в большую политику

«Сегодня первый день, когда [бывший] президент не встал с постели, у него сильная слабость, он лежит», — передает слова медика грузинский телеканал «Мтавари архи».

Как рассказал медик, Саакашвили «плохо говорит», в течение субботы он сдавал необходимые анализы.

Кипшидзе также сообщил, что мобилизация реанимобиля возле Глданской тюрьмы вечером 13 ноября не была связана с Михаилом Саакашвили.

Ранее в субботу возлюбленная бывшего лидера Грузии, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько рассказала, что к тюремной больнице, где находится экс-президент Грузии, подъехала реанимационная машина. По словам Ясько, автомобиль вызвали из-за ухудшения состояния политика.

В тот же день сторонники экс-президента Грузии и оппозиционной партии «Единое национальное движение» собрались перед зданием парламента страны в Тбилиси, чтобы провести политическую акцию. Отмечалось, что главным требованием собравшихся стал перевод Саакашвили из тюремной в обычную больницу и его освобождение.

11 ноября Саакашвили объявил о прекращении голодовки, заявив, что «голодовка становится оружием русских и действующего правительства» против него.

Бывшего грузинского лидера насильно вывезли из тюрьмы в больницу 8 ноября. В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как находящийся более 40 дней на голодовке политик уклоняется от сопровождающих его сотрудников полиции.

В свою очередь адвокат Саакашвили Ника Гварамия назвал похищением перевозку политика в госпиталь. Елизавета Ясько заявляла, что перемещение Саакашвили не было согласовано ни с родственниками, ни с адвокатами.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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