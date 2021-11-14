Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось

К тюремной больнице, где находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, подъехала реанимационная машина из-за ухудшения его состояния. Об этом 13 ноября сообщила возлюбленная бывшего лидера Грузии, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

«Буквально только что состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию», — написала Ясько на своей странице в Facebook.

По ее словам, врач Саакашвили сейчас находится внутри тюремной больницы, он прокомментировал состояние экс-президента.

«Время идет, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту с каждым днем ​​становится всё хуже. Решением будет его смерть, другого в медицине нет», — переедала депутат слова медика.

Возлюбленная Саакашвили отметила, что не знает, куда его могут перевезти.

Ранее в субботу сторонники экс-президента Грузии и оппозиционной партии «Единое национальное движение» собрались перед зданием парламента страны в Тбилиси, чтобы провести политическую акцию. Отмечалось, что главным требованием собравшихся стал перевод Саакашвили из тюремной в обычную больницу и его освобождение.

Накануне, 12 ноября, президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили его мать, близких и украинских врачей.

11 ноября Саакашвили объявил о прекращении голодовки, заявив, что «голодовка становится оружием русских и действующего правительства» против него.

Бывшего грузинского лидера насильно вывезли из тюрьмы в больницу 8 ноября. В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как находящийся более 40 дней на голодовке политик уклоняется от сопровождающих его сотрудников полиции.

В свою очередь адвокат Саакашвили Ника Гварамия назвал похищением перевозку политика в госпиталь. Девушка политика Елизавета Ясько заявляла, что перемещение Саакашвили не было согласовано ни с родственниками, ни с адвокатами.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета.