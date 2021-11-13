В Тбилиси сторонники Саакашвили собрались на акцию у парламента страны

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и оппозиционной партии «Единое национальное движение» проводят акцию перед зданием парламента страны в Тбилиси. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает портал Ambebi.

Протестующие также заблокировали участок проспекта Шота Руставели рядом со зданием парламента. Отмечается, что участники акции требуют перевести Саакашвили из тюремной в обычную больницу и освободить.

Пришедшие к зданию парламента скандируют: «Миша, Миша!». Протестующие также держат в руках национальные флаги и плакаты с надписью #FREESAAKASHVILI («Свободу Саакашвили»).

Уточняется, что на месте проведения акции дежурят сотрудники грузинской полиции.

11 ноября в Сети появилось видео насильного перевода Саакашвили в тюремную больницу Глдани. На кадрах видно, как находящийся более 40 дней на голодовке политик уклоняется от сопровождающих его сотрудников полиции.

Саакашвили вывезли из тюрьмы в больницу 8 ноября. При этом один из его адвокатов Ника Гварамия назвал перевозку экс-президента тайной, добавив, что инцидент может расцениваться как похищение человека.

По его словам, никто из правозащитников или членов семьи политика вовремя не был уведомлен о его состоянии здоровья и месте нахождения.

За день до этого Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет, несмотря на объявленную ранее голодовку.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета.