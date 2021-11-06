Опубликовано видео с пьющим соки на голодовке Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Грузии 6 ноября опубликовала фото и видео с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который с начала ареста объявил голодовку.

На видео заметно, как Саакашвили пьет соки и получает пищу, а также лекарства. Видео было сделано в медучреждении тюрьмы.

«В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили. На этих фото и видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня. Мы также публикуем фотографии продуктов, полученных Михаилом Саакашвили», — сказано в заявлении службы, опубликованном в Facebook.

Днем ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья экс-президента и опроверг информацию о его голодовке. По словам Брегадзе, Саакашвили за два дня после поступления в тюрьму получил банковскую карту, купил продукты, но отказался от них. Спустя некоторое время он купил каши и натуральные соки.

Накануне адвокат экс-президента Ника Гварамия сообщил, что из-за голодовки у политика начались провалы в памяти. Он обратился к властям страны с требованием немедленно направить Саакашвили в гражданскую клинику.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные. 3 ноября стало известно, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.