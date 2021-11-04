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Адвокат заявил о провалах в памяти у Саакашвили из-за голодовки

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Из-за голодовки у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили начались провалы в памяти. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает его адвокат Ника Гварамия.

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«Он (Саакашвили. — Ред.) не может вспомнить имена людей. Пока мое имя помнит, но во время нашей беседы выяснилось, что он не помнит имена своих друзей. Я знаю, что это за симптом, наверное, об этом должны сказать врачи», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Он сообщил, что обратился к властям с требованием немедленно госпитализировать Саакашвили в гражданскую клинику.

При этом отмечается, что несколько часов назад другие адвокаты также посещали Саакашвили в Руставской тюрьме и не заметили у него проблем с речью и провалов в памяти.

Более того, Саакашвили передал им послание к сторонникам с призывом продолжать борьбу с действующими властями.

Ранее в этот день из письма Саакашвили стало известно, что на 35-й день голодовки политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные. Накануне также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

В конце октября депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Ковальчук рассказал, что власти страны подготовили текст обращения к Грузии с требованием передать Саакашвили Украине. Ковальчук заявил, что состояние продолжающего голодовку гражданина Украины критическое, у него осталось мало сил.

В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует заключенного экс-главу государства.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы страны. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти.

Ранее экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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