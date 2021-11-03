Саакашвили похудел на 20 кг за время голодовки в тюрьме Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится под арестом в тюрьме Грузии, похудел на 20 кг за время голодовки. Об этом в среду, 3 ноября, рассказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«Человек голодает. Идет 34-й день голодовки. Саакашвили похудел на 20 кг. В любой момент могут начаться необратимые процессы в печени и почках. Да, он получает медикаментозную поддержку для облегчения состояния, но это же не питание», — об этом Денисова рассказала сайту «Гордон».

Денисова добавила, что на территории тюрьмы стоит реанимобиль. Однако он может обеспечить массаж сердца и переливание крови. Также она уточнила, что сейчас Саакашвили получает медикаментозную поддержку в виде 30 таблеток в день и выпивает до 7 л воды в сутки.

«Мы настаиваем на переводе Саакашвили в клинику, на что власти Грузии нам отвечают: у них прекрасная тюремная клиника. Но когда я спросила у Саакашвили, как он относится к переезду в эту тюремную больницу при учреждении исполнения наказаний № 18, он сказал прямо: «Меня там убьют. Я боюсь за свою безопасность», — добавила Денисова.

Ранее, 29 октября, депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Ковальчук рассказал, что власти страны подготовили текст обращения к Грузии с требованием передать Саакашвили Украине.

Ковальчук заявил, что состояние продолжающего голодовку Саакашвили критическое, у него осталось мало сил. При этом, по словам депутата, у экс-президента «есть внутренняя сила, что дает ему возможность продолжать борьбу». Парламентарий утверждает, что Саакашвили в тюрьме не дают возможности осуществлять телефонные звонки и выходить на прогулку.

1 октября Саакашвили объявил голодовку в знак протеста до тех пор, пока не освободят его и его соратников. Он заверил, что готов пожертвовать собой ради народа.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября напомнил, что Саакашвили — украинский гражданин, поэтому он лично займется вопросом его возвращения. В ответ премьер-министр Грузии Гарибашвили подчеркнул, что политик сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок, и исключил возможность его условно-досрочного освобождения.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.