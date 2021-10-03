Зеленский решил заняться возвращением Саакашвили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет заниматься вопросом возвращения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого задержали в Грузии.

«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть», — заявил он на пресс-конференции в Трускавце Львовской области.

Он отметил, что Саакашвили тоже является гражданином страны, поэтому к нему это также относится.

«Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, и все институции, включая министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься», — отметил украинский лидер.

При этом Зеленский добавил, что не знал о поездке Саакашвили в Грузию до появления сообщений об этом в СМИ. Президент Украины также заверил, что считает это решение Саакашвили неправильным.

Днем ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский держит ситуацию с задержанием Саакашвили на личном контроле.

1 октября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что глава Украины обеспокоен новостями о задержании Михаила Саакашвили, а также «тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации».

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. Его поместили в тюрьму города Рустави.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Саакашвили в знак протеста объявил голодовку и отказался признавать вину.

При этом прокурор Грузии отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В последнее время политик проживал на Украине.