В прокуратуре назвали невозможным обжаловать приговоры Саакашвили

Приговоры, вынесенные на территории Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили, обжалованию не подлежат. Об этом 1 октября заявил прокурор Джарджи Циклаури на брифинге.

«Михаил Саакашвили по приговорам трех судебных инстанций признан виновным по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани. В качестве наказания ему избрано лишение свободы сроком на шесть лет. Решения суда по указанным делам окончательны и обжалованию не подлежат», — сказал Циклаури.

Саакашвили был задержан ранее в пятницу в Тбилиси. При задержании он не оказывал сопротивления. Были опубликованы кадры задержания.

По предварительным данным, политика поместили в тюрьму Рустави, неподалеку от Тбилиси.

Изначально о задержании политика сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что Саакашвили, хотя и является бывшим президентом страны, всё же «обыкновенный преступник» и с ним поступят «по букве закона».

Экс-президент обещал вернуться в Грузию 2 октября, но утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. В своем видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы в представительные муниципальные органы и выборы мэров и рассказал о планах в ближайшие дни появиться в Тбилиси.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы.