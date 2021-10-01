Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

В прокуратуре назвали невозможным обжаловать приговоры Саакашвили

Прокуратура Грузии: вынесенные Саакашвили приговоры обжалованию не подлежат
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приговоры, вынесенные на территории Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили, обжалованию не подлежат. Об этом 1 октября заявил прокурор Джарджи Циклаури на брифинге.

К ним едет фантазер: зачем Саакашвили прибыл в Грузию
И как эта провокация отразится на ходе местных выборов 2 октября

«Михаил Саакашвили по приговорам трех судебных инстанций признан виновным по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани. В качестве наказания ему избрано лишение свободы сроком на шесть лет. Решения суда по указанным делам окончательны и обжалованию не подлежат», — сказал Циклаури.

Саакашвили был задержан ранее в пятницу в Тбилиси. При задержании он не оказывал сопротивления. Были опубликованы кадры задержания.

По предварительным данным, политика поместили в тюрьму Рустави, неподалеку от Тбилиси.

Изначально о задержании политика сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что Саакашвили, хотя и является бывшим президентом страны, всё же «обыкновенный преступник» и с ним поступят «по букве закона».

Экс-президент обещал вернуться в Грузию 2 октября, но утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. В своем видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы в представительные муниципальные органы и выборы мэров и рассказал о планах в ближайшие дни появиться в Тбилиси.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021