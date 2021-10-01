Опубликованы кадры задержания Саакашвили

Грузинский телеканал Pirveli 1 октября опубликовал кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

По предварительным данным, политика поместили в тюрьму Рустави, неподалеку от Тбилиси.

Грузинские журналисты сообщают, что в колонию для встречи с экс-президентом уже направилась народный защитник Грузии Нино Ломджария.

О задержании Саакашвили ранее в этот день сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что политик, хотя и является бывшим президентом Грузии, всё же «обыкновенный преступник» и с ним поступят «по букве закона».

Незадолго до задержания Саакашвили глава государства Саломе Зурабишвили заявила, что сообщение о возвращении политика на родину накаляет предвыборную обстановку в государстве. Она сказала, что в стране происходит «тиражирование беспорядков», в то время как Грузии нужно спокойствие.

Экс-президент обещал вернуться в Грузию 2 октября, но утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. В своем видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы в представительные муниципальные органы и выборы мэров и рассказал о планах в ближайшие дни появиться в Тбилиси.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.