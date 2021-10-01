Саакашвили поместили в тюрьму близ Тбилиси

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный 1 октября на территории страны, сейчас находится в Руставской тюрьме, неподалеку от Тбилиси. Об этом в пятницу сообщает местный телеканал «Пирвели».

По информации журналистов, в колонию для встречи с политиком уже направилась народный защитник Грузии Нино Ломджария.

О задержании Саакашвили в пятницу сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что Саакашвили, хотя и является бывшим президентом Грузии, всё же «обыкновенный преступник» и с ним поступят «по букве закона».

Ранее в пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сообщение о возвращении Саакашвили в Грузию накаляет предвыборную обстановку в государстве. Она сказала, что в стране происходит «тиражирование беспорядков», в то время как Грузии нужно спокойствие.

Экс-президент обещал вернуться в Грузию 2 октября, но утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. В своем видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы в представительные муниципальные органы и выборы мэров и рассказал о планах в ближайшие дни появиться в Тбилиси.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.