Стали известны подробности задержания Саакашвили

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси. Об этом 1 октября сообщил грузинский телеканал «TV Pirveli».

Экс-президент находился в одной из квартир на проспекте Гурамишвили, когда там появились правоохранители. Саакашвили не стал оказывать сопротивления и позволил полиции себя задержать.

В свою очередь сотрудники посольства Украины в Тбилиси не стали комментировать информацию о задержании политика.

«Мы не уполномочены давать какие-то разъяснения по этому поводу»,— сказал сотрудник дипмиссии ТАСС.

О задержании экс-президента Грузии ранее в этот день сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он поблагодарил правоохранительные органы, которые внимательно следили за всеми передвижениями политика.

Сообщается, что бывший глава государства находится в Руставской тюрьме. Владелец и гендиректор оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, бывший в годы президентства Саакашвили министром юстиции, заявил, что займется защитой интересов экс-президента.

Перед задержанием Саакашвили опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором сообщил, что, по всей вероятности, его скоро задержат, и призвал людей пойти на муниципальные выборы 3 октября. По его словам, он вернулся в Грузию, чтобы помочь народу.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария приехала в Руставскую тюрьму в целях узнать о состоянии здоровья задержанного Михаила Саакашвили.