Дело о пересечении Саакашвили границы возбудили в Грузии

В Грузии возбудили уголовное дело о пересечении границы экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил прокурор Джарджи Циклаури 1 октября.

«Преступление предусмотрено ст. 344 УК Грузии «Незаконное пересечение государственной границы Грузии». По делу в активном режиме проводятся все необходимые процессуальные и следственные мероприятия», — заявил он во время брифинга.

Также в ведомстве отметили, что приговоры, вынесенные бывшему лидеру на территории страны, обжалованию не подлежат.

Саакашвили был задержан ранее в пятницу в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Гурамишвили. При задержании он не оказывал сопротивления. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму Рустави.

Изначально о задержании политика сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что Саакашвили, хотя и является бывшим президентом страны, всё же «обыкновенный преступник» и с ним поступят «по букве закона».

Перед задержанием Саакашвили опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором сообщил, что, по всей вероятности, его скоро задержат, и призвал людей пойти на муниципальные выборы 3 октября. По его словам, он вернулся в Грузию, чтобы помочь народу.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария приехала в Руставскую тюрьму в целях узнать о состоянии здоровья задержанного Михаила Саакашвили.