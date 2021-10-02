На Украине заявили о взятии Зеленским ситуации с Саакашвили под личный контроль

Президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с задержанием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на личном контроле. Об этом в субботу, 2 октября, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

«Президент постоянно держит на контроле эту ситуацию (с арестом Саакашвили в Грузии. — Ред.)», — сказал он украинскому изданию «Вести» во время выездного заседания фракции «Слуга народа» в Трускавце.

Днем ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании Михаила Саакашвили, а также «тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации».

В свою очередь, глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия предоставит украинской стороне все детали задержания бывшего президента.

2 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за плодотворное сотрудничество в связи с «делом Саакашвили».

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси в своей квартире на проспекте Гурамишвили после того, как вернулся в Грузию. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму города Рустави. Он не признает своей вины и в знак протеста объявил голодовку.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Прокурор Грузии отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.

По словам адвоката Саакашвили, его можно освободить только путем помилования со стороны действующего президента Грузии или экстрадиции на Украину, где тот проживал после того, как в 2013 году покинул Грузию.

При этом грузинский лидер Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили, а прокурор Грузии отверг идею экстрадиции Саакашвили на Украину.

2 октября бывший президент Грузии написал письмо из тюрьмы. По словам Саакашвили, когда он бросил всё и покинул Киев, зная, что, вероятнее всего, его задержат «по полностью выдуманным, фальшивым приговорам», он всё равно не отступился, потому что верит в свою страну и ее граждан.