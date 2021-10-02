Адвокат Саакашвили назвал условия для его освобождения из тюрьмы

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили можно освободить только путем помилования со стороны действующего грузинского лидера или экстрадиции на Украину. Об этом 1 октября рассказал адвокат Саакашвили Бека Басилая.

«Сегодняшнее заявление президента [Грузии Саломе] Зурабишвили, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией «Грузинская мечта», но завтра ситуация может измениться», — сказал он в эфире телеканала «Мтавари Архи».

По словам защитника, судьба экс-президента Грузии «зависит от политической воли».

Он считает, что итоги выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут в Грузии 2 октября, повлияют на окончательное решение президента страны.

Говоря об экстрадиции Саакашвили на Украину, Басилая подчеркнул, что данная процедура занимает долгое время. Кроме того, украинские власти пока не направляли соответствующий запрос в Грузию, добавил он.

Ранее в этот день грузинский прокурор Джарджи Циклаури опроверг возможность экстрадиции Саакашвили на Украину, где тот проживал после того, как в 2013 году покинул Грузию. За это время он получил гражданство страны и даже некоторое время был губернатором Одесской области.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси в своей квартире на проспекте Гурамишвили. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму города Рустави.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Прокурор Грузии отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.