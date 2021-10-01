Президент Грузии оценила возможность помилования Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу, 1 октября, заявила, что не помилует экс-президента страны Михаила Саакашвили после пересечения им границы страны.

«Все едины перед законом. Многие спрашивают, помилует ли президент Саакашвили, ответ один, простой и окончательный — нет, никогда», — сказала она на брифинге.

Глава государства отметила, что экс-президент прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию. Зурабишвили добавила, что не помилует Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима».

Саакашвили был задержан ранее в пятницу в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Гурамишвили. При задержании он не оказывал сопротивления. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму Рустави.

Изначально о задержании экс-президента сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что Саакашвили, хотя и является бывшим президентом страны, всё же «обыкновенный преступник» и с ним поступят «по букве закона».

Перед задержанием Саакашвили опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором сообщил, что, по всей вероятности, его скоро задержат, и призвал людей пойти на муниципальные выборы 3 октября. По его словам, он вернулся в Грузию, чтобы помочь народу.

В Грузии возбудили уголовное дело о пересечении Саакашвили границы страны.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В последнее время политик проживал на Украине.