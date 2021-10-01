Прокурор отверг возможность экстрадиции Саакашвили на Украину

Вопрос об экстрадиции задержанного в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину, где он живет в последние годы, не рассматривается. Об этом 1 октября заявил прокурор Джарджи Циклаури.

«Его украинское гражданство ни на что не влияет, потому что Саакашвили осужден тремя судебными инстанциями. Он приговорен к сроку, который должен провести в грузинском пенитенциарном учреждении. Его украинское гражданство ничего не меняет», — сказал Циклаури в эфире канала «Рустави 2».

Саакашвили был задержан ранее в пятницу в Тбилиси. При задержании он не оказывал сопротивления. Были опубликованы кадры задержания. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму города Рустави неподалеку от Тбилиси.

Как отмечал Циклаури, приговоры, вынесенные на территории Грузии экс-президенту страны, обжалованию не подлежат.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москве неинтересна судьба Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил беспокойство в связи с задержанием Саакашвили. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Он добавил, что Киев обратился к Тбилиси за разъяснением всех обстоятельств произошедшего. Также на Украине выразили мнение, что задержание Саакашвили связано с мотивом мести.

Экс-президент обещал вернуться в Грузию 2 октября, но утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. В своем видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы мэров и выборы в представительные муниципальные органы и рассказал о планах в ближайшие дни появиться в Тбилиси.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В последнее время политик проживал на Украине.