На Украине назвали местью задержание Саакашвили в Грузии

Задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси связано с мотивом мести. Об этом 1 октября заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили нельзя воспринимать как что-то нормальное. Особенно тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определенном мотиве мести по отношению к Саакашвили», — приводит слова Подоляка «РБК-Украина».

Он отметил, что украинские дипломаты сейчас выясняют все обстоятельства случившегося, и добавил, что посольство Украины в Грузии не получало никаких разъяснений по поводу задержания Саакашвили.

Саакашвили был задержан ранее в пятницу в Тбилиси. При задержании он не оказывал сопротивления. Были опубликованы кадры задержания. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму в Рустави неподалеку от Тбилиси.

Изначально о задержании политика сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что Саакашвили, хотя и является бывшим президентом страны, всё же «обыкновенный преступник», и с ним поступят «по букве закона».

Президент Украины Владимир Зеленский выразил беспокойство в связи с задержанием Саакашвили. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Он добавил, что Киев обратился к Тбилиси за разъяснением всех обстоятельств произошедшего.

В свою очередь прокурор Джарджи Циклаури заявил, что приговоры, вынесенные на территории Грузии экс-президенту страны, обжалованию не подлежат.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москве неинтересна судьба Саакашвили.

Экс-президент обещал вернуться в Грузию 2 октября, но утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. В своем видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы мэров и выборы в представительные муниципальные органы и рассказал о планах в ближайшие дни появиться в Тбилиси.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В последнее время политик проживал на Украине.