В Кремле прокомментировали задержание Саакашвили в Грузии

Кремль не интересуется судьбой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного 1 октября в Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, удивлены ли в Кремле тем, как развиваются события в Грузии с задержанием бывшего лидера страны.

«Нам неинтересна его судьба», — заявил Песков ТАСС.

О задержании Саакашвили ранее в этот день сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что политик, хотя и является бывшим президентом, всё же «обыкновенный преступник» и с ним поступят «по букве закона».

По предварительным данным, экс-главу государства поместили в тюрьму Рустави. Отмечалось, что задержали Саакашвили в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси. Экс-президент не стал оказывать сопротивления и позволил полиции себя задержать.

В пятницу прокурор Джарджи Циклаури заявил, что приговоры, вынесенные на территории Грузии экс-президенту страны, обжалованию не подлежат.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил беспокойство в связи с задержанием Саакашвили. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Он добавил, что Киев обратился к Тбилиси за разъяснением всех обстоятельств произошедшего.

Экс-президент обещал вернуться в Грузию 2 октября, но утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. В своем видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы в представительные муниципальные органы и выборы мэров и рассказал о планах в ближайшие дни появиться в Тбилиси.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.