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Зеленский выразил беспокойство в связи с задержанием Саакашвили

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Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

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«Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации», — написал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в Facebook.

Он добавил, что Киев обратился к Тбилиси за разъяснением всех обстоятельств произошедшего.

О задержании Саакашвили ранее в этот день сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что политик, хотя и является бывшим президентом Грузии, всё же «обыкновенный преступник» и с ним поступят «по букве закона».

По предварительным данным, политика поместили в тюрьму Рустави. Отмечалось, что задержали Саакашвили в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси. Экс-президент не стал оказывать сопротивления и позволил полиции себя задержать.

Экс-президент обещал вернуться в Грузию 2 октября, но утром 1 октября сообщил, что находится в Батуми. В своем видеообращении он призвал граждан пойти на предстоящие выборы в представительные муниципальные органы и выборы мэров и рассказал о планах в ближайшие дни появиться в Тбилиси.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В настоящее время политик живет на Украине.

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