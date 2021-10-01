Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после своего задержания в Тбилиси. Об этом 1 октября сообщила грузинский омбудсмен Нино Лобжария, которая навестила его в тюрьме.

«Он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политическим заключенным», — сказала омбудсмен журналистам.

Саакашвили также требует встречи с консулом Украины, добавила Лобжария.

По словам народной защитницы, Саакашвили подтвердил, что его задержали в его личной квартире в Тбилиси. При задержании в отношении него не было применено насилие.

Саакашвили был задержан ранее в пятницу в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Гурамишвили. При задержании он не оказывал сопротивления. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму Рустави.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Прокурор Грузии отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В последнее время политик проживал на Украине.