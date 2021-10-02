Премьер Грузии поблагодарил Украину за сотрудничество по «делу Саакашвили»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в субботу, 2 октября, поблагодарил Украину за плодотворное сотрудничество в связи с «делом Саакашвили».

«Я благодарю украинскую сторону за плодотворные отношения за последний период, за плодотворное сотрудничество в том числе по делу об экстрадиции Мегиза Кардавы [экс-шеф военной полиции минобороны Грузии], а сейчас и по делу Саакашвили», — сказал он журналистам.

Днем ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании Михаила Саакашвили, а также «тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации».

В свою очередь глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия предоставит украинской стороне все детали задержания бывшего президента.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси в своей квартире на проспекте Гурамишвили после того, как вернулся в Грузию. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму города Рустави. Он не признает своей вины и в знак протеста объявил голодовку.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Прокурор Грузии отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.

По словам адвоката Саакашвили, его можно освободить только путем помилования со стороны действующего президента Грузии или экстрадиции на Украину, где тот проживал после того, как в 2013 году покинул Грузию.

При этом грузинский лидер Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили, а прокурор Грузии отверг идею экстрадиции Саакашвили на Украину.