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Саакашвили написал письмо из тюрьмы

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо из Руставской тюрьмы № 12, в котором призвал сторонников не бояться и идти до конца.

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«Я очень хочу попросить вас, чтобы все пошли на выборы, чтобы не потерять ни один голос и чтобы после этого все вместе защищали результаты референдума. Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии полностью зависят от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Прошу не бойтесь и до конца верьте, что наша победа в наших же руках», — цитирует его письмо «Sputnik Грузия».

По словам Саакашвили, когда он бросил всё и покинул Киев, зная, что, вероятнее всего, его задержат «по полностью выдуманным, фальшивым приговорам», он всё равно не отступился, потому что верит в свою страну и ее граждан.

Экс-президента задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. Его, как сообщается, поместили в тюрьму города Рустави. Политик в знак протеста объявил голодовку и отказался признавать вину.

Перед задержанием Саакашвили также опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором призвал их пойти на муниципальные выборы 3 октября. По его словам, хотя он знает, что его задержат, он всё равно вернулся в Грузию ради народа.

В отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. При этом грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует экс-президента.

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