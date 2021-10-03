Премьер Грузии допустил возврат Саакашвили в Киев только после тюрьмы

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили сможет вернуться в Киев лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Об этом 3 октября заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди».

«Мы говорим о человеке, который был президентом [Грузии] в течение девяти лет. Это катастрофа и оскорбление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок, и сможет идти куда захочет», — сказал премьер-министр.

Гарибашвили также заявил, что Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти Грузии.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию, 2 октября был также задержан хозяин квартиры, где скрывался экс-президент Грузии.

Саакашвили поместили в тюрьму города Рустави. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 октября, что Саакашвили является гражданином Украины, поэтому он займется вопросом его возвращения. Кроме того, украинский лидер отметил, что не знал о поездке Саакашвили в Грузию. Зеленский заявил, что считает это решение политика неправильным.