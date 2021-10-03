Цирк приехал: как сложится дальнейшая судьба Михаила Саакашвили

Задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили резко повысило внимание к местным выборам, которые прошли в стране 2 октября. Власти страны уже давно объявили о том, что бывшего главу государства возьмут под стражу сразу, как только он прибудет на родину. Обещание было сдержано: 1 октября экс-президента поместили в Руставскую тюрьму, а нынешний лидер страны Саломе Зурабишвили заявила, что на помилование опальный политик может не рассчитывать. Тем временем по итогам выборов мэров и депутатов в сакребуло (местные совещательные органы) лидерство в большинстве муниципалитетов принадлежит представителям правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» (более 46,6%). Несмотря на то что сразу в 20 городах пройдут вторые туры голосования, опрошенные «Известиями» эксперты назвали результаты ожидаемыми. Заявления Саакашвили о влиянии на процессы в стране политологи считают преувеличением, а надежды бывшего грузинского лидера на рост протестных настроений — рухнувшими.

Привлечение внимания

В Грузию ее экс-лидер — по его же заявлениям — приехал, чтобы поддержать оппозиционные силы и призвать избирателей прийти на местные выборы. Михаил Саакашвили был президентом этой республики в 2004–2013 годах. После поражения на выборах он покинул страну и приехал на Украину, гражданство которой в итоге получил. На родине его обвиняют в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов: правоохранительные органы открыли против него несколько уголовных дел. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили будет задержан при первой же попытке пересечения границы.

1 октября они сдержали свое обещание. Экс-президента доставили в Руставскую тюрьму, расположенную недалеко от Тбилиси. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал действия правоохранителей блестящими.

— Все органы координировали действия между собой, и было выбрано такое место, чтобы задержание прошло с наименьшими возможными пострадавшими и проблемами для населения, — отмечал глава правительства.

Ранее Саломе Зурабишвили заявляла, что намерения Саакашвили накаляют обстановку в стране, которой сейчас нужно спокойствие. При этом она сообщила, что не помилует экс-лидера.

Цирк приехал_1 Михаила Саакашвили в сопровождении полицейских доставили в тюрьму в Рустави Фото: Georgian Interior Ministry/Handout via REUTERS

Справка «Известий» 2 октября в Грузии прошли выборы в 64 городах и районах. На них жители Грузии выбирали мэров и депутатов в местные совещательные органы — сакребуло. На 64 кресла мэров претендовал 231 кандидат от 21 партии, а также восемь независимых кандидатов. Что касается выборов в сакребуло, то в целом по стране в них участвовали 43 партии, однако в каждом городе или районе было разное число политических сил.

По данным прокуратуры, в Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму — к шести. Кроме того, Саакашвили считается фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в офисе телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Все эти дела довольно давно рассматриваются судами, но приговоры по ним пока не вынесены.

Несмотря на это, Саакашвили пытался проявлять политическую активность и из тюрьмы.

«Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии полностью зависят от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Прошу, не бойтесь и до конца верьте, что наша победа в наших же руках», — обратился политик в письме к своим сторонникам 1 октября — перед местными выборами.

В свою очередь, эксперты считают, что Саакашвили переоценивает собственное влияние на внутриполитические процессы в Грузии.

— Он продолжает надеяться на то, что команда его уже покойного «политического отца» Джона Маккейна поддержит его и в этот раз. Раньше они уже неоднократно помогали Саакашвили, — заявил «Известиям» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Он отчаянным образом попытался перевернуть ситуацию с голосованием, но этого не вышло. Саакашвили высоко ценит свою персону и свое влияние на электорат в Грузии и Украине. Но он ошибается: его элементарно забывают.

А вот определенный международный резонанс задержание Саакашвили уже вызвало. В частности, президент Украины Владимир Зеленский пожелал объяснений от грузинских властей, а в Госдепе призвали «обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека».

На российско-грузинских отношениях сложившаяся ситуация никак не отразится, считают политологи. Не видят рисков и в Москве.

— Там, где Саакашвили, там — цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос… Пока мы не видим никакого риска, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сохранение позиций

Днем 3 октября в Центризбиркоме Грузии, подводя итоги выборов, сообщили, что выборы прошли в спокойной обстановке, а в избирательные комиссии поступило 366 жалоб. Итоговая явка составила 51,92%, добавили там.

После подсчета почти всех (99,97%) бюллетеней лидером становится правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» (более 46,6%). Следом за ней идет «Единое национальное движение» (ЕНД) (более 30,7%), на третьем месте объединение «Для Грузии» экс-премьера Георгия Гахария (около 7,8%). Кандидат от «Мечты» Каха Каладзе лидирует и на выборах мэра в Тбилиси, однако он не набирает необходимые 50% для победы в первом туре. Кроме столицы, второй тур выборов ожидается еще в 20 городах, включая Кутаиси, Батуми и Рустави. Во всех из них борьба развернется между представителями «Мечты» и ЕНД.

Несмотря на то что эти выборы проводились только на муниципальном уровне, интерес к ним был изначально очень высокий. Это связано с тем, что на последних парламентских выборах правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» получила поддержку меньше чем половины избирателей (48,22%), но смогла сохранить власть. Оппозиция не согласилась с результатами выборов и бойкотировала их.

Чтобы разрешить конфликт, западные партнеры Грузии предложили властям и оппозиции подписать соглашение. При посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля был оформлен документ, согласно которому в стране должны быть назначены досрочные парламентские выборы, если правящая партия не сможет набрать 43% голосов на выборах в органы местной власти. И хоть «Грузинская мечта» в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжала называть их референдумом.

— Никаких неожиданностей нет. Победу одержала «Грузинская мечта», следом за ней с большим отрывом идет «Единое национальное движение». Надежды Саакашвили подстегнуть избирателей к голосованию не оправдались. Главный результат — правящая партия набрала более 43% и досрочных парламентских выборов не будет, — сказал «Известиям» политолог, член Союза грузин в России Игорь Гвиртишвили.

В правящей партии ранее заявляли об ожидании провокаций.

— Мы предупредили всех — ни в какой форме не оказывать грубого сопротивления ни на одну провокацию. Нам сегодня нужно терпение и мирная среда к этим выборам, — отмечал 2 октября лидер партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кохабидзе.

Серьезных акций, которых многие ожидали, тем не менее так и не было. Кроме того, в ЕНД заявили, что не собираются организовывать в воскресенье протесты.