В Госдепе отреагировали на задержание Саакашвили в Грузии

Соединенные Штаты осведомлены о задержании в Грузии экс-президента республики Михаила Саакашвили и внимательно следят за развитием ситуации. Об этом 2 октября сообщает украинская служба «Голоса Америки» (СМИ признано в РФ иноагентом) со ссылкой на представителя Госдепа.

«Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека», — сказали в американском внешнеполитическом ведомстве.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси в своей квартире на проспекте Гурамишвили после того, как вернулся в Грузию. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму города Рустави. Он не признает своей вины и в знак протеста объявил голодовку.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Прокурор Грузии отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.

По словам адвоката Саакашвили, его можно освободить только путем помилования со стороны действующего президента Грузии или экстрадиции на Украину, где тот проживал после того, как в 2013 году покинул Грузию.

При этом грузинский лидер Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили, а прокурор Грузии отверг идею экстрадиции Саакашвили на Украину.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 по ноябрь 2013 года, затем он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий главы государства. В декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства.