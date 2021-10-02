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В Грузии задержали владельца квартиры, где скрывался Саакашвили

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В Грузии 2 октября задержали владельца квартиры на проспекте Гурамишвили в Тбилиси, где скрывался экс-президент страны Михаил Саакашвили. Об этом 2 октября заявил на брифинге представитель МВД Мамука Челидзе.

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«В рамках расследования сотрудниками департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержан 1958 года рождения владелец квартиры [в которой скрывался Саакашвили. — Ред.]», — цитирует его ТАСС.

Экс-президента Грузии задержали 1 октября в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси. Когда появились сотрудники правоохранительных органов, Саакашвили не стал оказывать сопротивления и позволил себя задержать.

Сообщается, что задержанный сейчас находится в Руставской тюрьме, неподалеку от Тбилиси. Политик объявил голодовку, поскольку считает себя политическим заключенным. Свою вину признавать он отказывается и требует встречи с консулом Украины.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Грузинский лидер Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили, по ее словам, она должна быть честной с гражданами Грузии, которые пострадали от режима бывшего президента.

Политик написал письмо из тюрьмы, в котором призвал сторонников не бояться и идти до конца. По его словам, когда покинул Киев, зная, что, скорее всего, его задержат «по полностью выдуманным, фальшивым приговорам», он всё равно отправился в Грузию, потому что верит в граждан своей страны.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004-го по ноябрь 2013 года, затем он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий главы государства. В декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства.

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