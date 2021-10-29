В Киеве подготовили документ с требованием передать Саакашвили Украине

Власти Украины подготовили текст обращения к Грузии с требованием передать экс-президента Михаила Саакашвили Украине. Об этом 29 октября сообщил депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Ковальчук.

«По нашей информации, министерство иностранных дел Украины, президент Владимир Зеленский и Верховная рада уже имеют разработанный текст», — сказал он журналистам после встречи группы украинских депутатов с Саакашвили в тюрьме грузинского города Рустави.

Ковальчук заявил, что состояние продолжающего голодовку Саакашвили критическое, у него осталось мало сил. При этом, по словам депутата, у экс-президента «есть внутренняя сила, что дает ему возможность продолжать борьбу».

Парламентарий утверждает, что Саакашвили в тюрьме не дают возможности осуществлять телефонные звонки и выходить на прогулку.

«Самое важное, что мы его увидели. Увидели то, что всё плохо. Ему необходимо находиться в нормальной больнице. Он как можно скорее должен вернуться в Украину», — подытожил Ковальчук.

Обеспокоенность здоровьем экс-президента в беседе с журналистами выразила и его девушка, депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько. По ее словам, «состояние Саакашвили критическое, все права, которые у него есть, нарушаются».

«Михаил Саакашвили заявляет, что его жизнь сейчас в руках грузинского народа. На данный момент продолжение отношений между Грузией и Украиной зависит от Грузии. Мы в первую очередь хотим, чтобы его здоровье было защищено и чтобы он находился в больнице и был бы защищен. К сожалению, сейчас это не происходит», — отметила Ясько.

Ранее в тот же день в Грузии было возбуждено уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

До этого, 20 октября, генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы страны. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов. Позднее в прокуратуре раскрыли подробности прибытия Саакашвили в Грузию с Украины на судне «Вильнюс». Пребывание Саакашвили в грузовике подтверждалось записями, изъятыми из его телефона.

4 октября Саакашвили объявил голодовку в знак протеста до тех пор, пока не освободят его и его соратников. Он заверил, что готов пожертвовать собой ради народа.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября напомнил, что Саакашвили — украинский гражданин, поэтому он лично займется вопросом его возвращения. В ответ премьер-министр Грузии Гарибашвили подчеркнул, что политик сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок, и исключил возможность его условно-досрочного освобождения.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.