Саакашвили сообщил о критическом состоянии здоровья

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила письмо от экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили с информацией о критическом состоянии здоровья политика. Об этом она написала 4 ноября в своем Telegram-канале.

«На 35-й день голодовки Михаил сообщает о критическом состоянии своего здоровья и неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне», — отметила Денисова.

В подтверждение своих слов она опубликовала фото письма и призвала Тбилиси следовать нормам международного права и обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.

Накануне стало известно, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки. По словам Денисовой, в любой момент могут начаться необратимые полиорганные процессы. Могут начать отказывать печень и почки политика.

Саакашвили получает медикаментозную поддержку в виде 30 таблеток в день и выпивает до 7 л воды в сутки.

В конце октября депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Ковальчук рассказал, что власти страны подготовили текст обращения к Грузии с требованием передать Саакашвили Украине.

Ковальчук заявил, что состояние продолжающего голодовку гражданина Украины критическое, у него осталось мало сил.

В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует заключенного экс-главу государства.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы страны. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти.

Ранее экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.