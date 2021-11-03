Прямой эфир
Мир
В США отметили снижение количества хакерских атак с территории России
Общество
Следственный комитет назвал версии крушения самолета Ан-12 под Иркутском
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и Facebook
Мир
Президент Узбекистана раскритиковал решение ограничить работу соцсетей в стране
Мир
Антонов заявил о постепенном восстановлении контактов между Россией и США
Армия
Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году
Экономика
В «Газпроме» заявили о незаинтересованности в высоких ценах на газ в Европе
Мир
Премьер Украины спрогнозировал сложный отопительный сезон
Общество
Вильфанд дал прогноз погоды на зиму в России
Мир
Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили
Сюжет:

Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в среду, 3 ноября, что никогда не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили.

Небогатство выбора: что грозит в Грузии Саакашвили
Адвокаты намерены добиваться помилования, а Украина — экстрадиции

«Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны <...> Так как этот вопрос вновь остается в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда <...> я никогда не вернусь к этому вопросу», — заявила на брифинге Зурабишвили.

29 октября в Грузии было возбуждено уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы страны. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов. Позднее в прокуратуре раскрыли подробности прибытия Саакашвили в Грузию с Украины на судне «Вильнюс». Пребывание Саакашвили в грузовике подтверждалось записями, изъятыми из его телефона.

4 октября Саакашвили объявил голодовку в знак протеста до тех пор, пока не освободят его и его соратников. Он заверил, что готов пожертвовать собой ради народа.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября напомнил, что Саакашвили — украинский гражданин, поэтому он лично займется вопросом его возвращения. В ответ премьер-министр Грузии Гарибашвили подчеркнул, что политик сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок, и исключил возможность его условно-досрочного освобождения.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021