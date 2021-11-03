Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в среду, 3 ноября, что никогда не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили.

«Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны <...> Так как этот вопрос вновь остается в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда <...> я никогда не вернусь к этому вопросу», — заявила на брифинге Зурабишвили.

29 октября в Грузии было возбуждено уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы страны. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов. Позднее в прокуратуре раскрыли подробности прибытия Саакашвили в Грузию с Украины на судне «Вильнюс». Пребывание Саакашвили в грузовике подтверждалось записями, изъятыми из его телефона.

4 октября Саакашвили объявил голодовку в знак протеста до тех пор, пока не освободят его и его соратников. Он заверил, что готов пожертвовать собой ради народа.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября напомнил, что Саакашвили — украинский гражданин, поэтому он лично займется вопросом его возвращения. В ответ премьер-министр Грузии Гарибашвили подчеркнул, что политик сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок, и исключил возможность его условно-досрочного освобождения.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.