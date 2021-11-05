Минюст Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили и опроверг информацию о его голодовке. Об этом он заявил 5 ноября в эфире телеканала «Рустави 2».

«Этим людям нужно прекратить распространять ложную информацию. О состоянии здоровья Саакашвили нужно поговорить с врачами, а не с юристами», — прокомментировал он данные о состоянии здоровья политика.

По словам Брегадзе, Саакашвили за два дня после поступления в тюрьму получил банковскую карту, купил продукты, но отказался от них. Спустя некоторое время он купил каши и натуральные соки.

«Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами», — сказал министр. Отвечая на вопрос журналиста, принимает ли Саакашвили пищу, он ответил утвердительно.

Состояние Саакашвили стабильное, показатели жизнедеятельности в норме, подчеркнул Брегадзе.

Накануне адвокат экс-президента Ника Гварамия сообщил, что из-за голодовки у политика начались провалы в памяти. Он обратился к властям страны с требованием немедленно направить Саакашвили в гражданскую клинику.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные. 3 ноября стало известно, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

В конце октября депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Ковальчук рассказал, что власти страны подготовили текст обращения к Грузии с требованием передать Саакашвили Украине. Ковальчук заявил, что состояние продолжающего голодовку гражданина Украины критическое, у него осталось мало сил.

В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует заключенного экс-главу государства.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.