Саакашвили отказался от лечения в тюрьме после публикации видео, где он ест

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от приема лекарств в медчасти тюрьмы, после того как были опубликованы кадры, где он употребляет пищу. Об этом в воскресенье, 7 ноября, рассказал журналистам личный врач политика Николоз Кипшидзе.

«Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении», — рассказал Кипшидзе, отметив, что это связано с публикацией видео.

Днем ранее специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала фото и видео с Саакашвили, который с начала ареста объявил голодовку. На видео заметно, как Саакашвили пьет соки и получает пищу, а также лекарства. Видео было сделано в медучреждении тюрьмы.

В тот же день представители оппозиции Грузии потребовали у властей страны в течение 24 часов госпитализировать политика. В противном случае в Тбилиси 8 ноября пройдет масштабный митинг, пообещал глава партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

5 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья экс-президента и опроверг информацию о его голодовке. По словам Брегадзе, Саакашвили за два дня после поступления в тюрьму получил банковскую карту, купил продукты, но отказался от них. Спустя некоторое время он купил каши и натуральные соки.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительные. 3 ноября стало известно, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.