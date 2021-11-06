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Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на госпитализацию Саакашвили

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Представители оппозиции Грузии потребовали у властей страны в течение 24 часов госпитализировать политика Михаила Саакашвили. В противном случае в Тбилиси 8 ноября пройдет масштабный митинг. Об этом в субботу, 6 ноября, на митинге в поддержку экс-президента Грузии заявил глава партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

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«У Бидзины Иванишвили (основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». — Ред.) есть 24 часа, чтобы принять здравое решение и перевезти Михаила Саакашвили туда, где его здоровье и жизнь будут [в безопасности]. Если за 24 часа он этого не сделает, мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади Свободы всей Грузией», — сказал Мелия, слова которого приводит ТАСС.

У стен тюрьмы, где содержится Саакашвили, в субботу проходит митинг. Участники акции требуют освободить политика. На митинге в его поддержку были замечены флаги Германии и США. В толпе также мелькала символика Евросоюза, Турции и Азербайджана.

Во время митинга одному из сторонников Саакашвили стало плохо. Его увезли в больницу, где мужчина скончался. Причина его смерти не уточняется.

Полицейские также начали задерживать людей, разбивших палаточный лагерь у тюрьмы.

Ранее в этот день политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что Саакашвили, который в настоящее время находится под арестом, рассчитывает добиться власти, следуя по украинскому сценарию.

Политолог считает, что сторонники Саакашвили сейчас активно используют социальные сети, чтобы воздействовать на общественное сознание и заручиться поддержкой масс. Солонников такой сценарий назвал понятным и банальным. При этом он отметил, что самому Саакашвили ничего делать не придется: всё будет сделано за него.

Также в субботу представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе заявил, что Саакашвили планирует госпереворот. Отмечалось, что речь идет об акциях у руставского пенитенциарного учреждения №12, где и содержится Саакашвили.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну с Украины накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента также заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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