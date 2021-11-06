Прямой эфир
Мир
Опубликовано видео с задержанным в Дании «Академиком Иоффе»
Общество
Мурашко заявил о росте числа вакцинирующихся от COVID-19 в России
Общество
В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Общество
Мурашко заявил о скором окончании экспертизы вакцины от COVID-19 для детей
Мир
Юрист оценил сроки решения судьбы задержанного в Дании «Академика Иоффе»
Мир
Политолог назвал три главные ошибки США в отношениях с Россией
Общество
Ученые из США выявили негативное влияние COVID-19 на работу мозга
Мир
Жителей Украины предупредили о грядущем банкротстве страны
Спорт
«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ
Спорт
Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии
Сюжет:

Сторонников Саакашвили начали задерживать во время акции в Грузии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Грузии полицейские начали задерживать людей, разбивших палаточный лагерь у тюрьмы, где содержится экс-президент страны Михаил Саакашвили. Кадры с места событий 6 ноября есть в распоряжении «Известий».

Небогатство выбора: что грозит в Грузии Саакашвили
Адвокаты намерены добиваться помилования, а Украина — экстрадиции

На митинге в поддержку Саакашвили были замечены флаги Германии и США. В толпе также мелькала символика Евросоюза, Турции и Азербайджана.

Митингующие требуют освобождения Саакашвили из тюрьмы.

Ранее в этот день политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что Саакашвили, который сейчас находится под арестом, рассчитывает добиться власти, следуя по украинскому сценарию.

Политолог считает, что сторонники Саакашвили сейчас активно используют социальные сети, чтобы воздействовать на общественное сознание и заручиться поддержкой масс. Солонников такой сценарий назвал понятным и банальным. При этом он отметил, что самому Саакашвили ничего делать не придется — всё будет сделано за него.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну с Украины накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президента также заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021